Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Black Friday 2025: 8 em cada 10 paraenses desejam parcelar as compras, aponta pesquisa

O estudo foi realizado com mais de 1.700 consumidores do estado do Pará

Victoria Rodrigues
fonte

40% dos entrevistados paraenses preferem parcelar suas compras na Black Friday. (Foto: Freepik)

Sabe aquele mês em que tudo está apertado, mas você precisa arrumar um jeito de pagar as contas atrasadas? Ao se deparar com esse cenário, muitas pessoas acabam recorrendo ao parcelamento no cartão de crédito. Apesar de parecer apenas mais um acúmulo de dívidas, o parcelamento é muito utilizado pelas pessoas porque se torna uma excelente opção quando você precisa pagar parcelas pequenas durante alguns meses e não o valor cheio do produto comprado.

Foi pensando nesse cenário que foi realizada a 4ª edição do estudo “Panorama de Consumo”, que revelou algumas informações acerca da expectativa dos paraenses para a Black Friday 2025. A pesquisa, promovida pelo Mercado Livre e o Mercado Pago, foi produzida entre 14 e 20 de outubro e teve a participação de mais de 1.700 consumidores do Pará, que foram entrevistados sobre diversas formas de consumo.

Entre os resultados obtidos com a pesquisa, estão que 81% dos consumidores do estado pretendem parcelar suas compras e 51% vão utilizar Inteligência artificial para comparar preços. Além disso, foi constatado também que os itens mais desejados são: Eletrodomésticos (44%), Celulares (35%) e Eletrônicos (33%).

VEJA MAIS

image Mercado de São Brás conquista paraenses e turistas com gastronomia, lojas e bares
O espaço recebe, em média, mais de 3 mil pessoas diariamente.

image Vídeo-manifesto exibido no show de Anitta foi criado por paraenses; assista!
O Artista Matheus Almeida assina produção que uniu Amazônia e Rio de Janeiro no palco do Global Citizen Amazônia, em Belém

image Bailarinas paraenses levam danças amazônicas para palcos internacionais
Após conquista no Circuito Norte em Dança 2024, grupo se apresenta no Disney Springs, Universal CityWalk e em jogo oficial da NBA

Métodos mais utilizados pelos paraenses

Formas de pagamento:

  • Cartão de crédito: 40% dos entrevistados;
  • Pix: 32% dos entrevistados.

Parcelamentos:

  • Em até 6x: 74% dos entrevistados;
  • Em até 12x: 22% dos entrevistados;
  • Em mais de 12x: 4% dos entrevistados.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

black friday

parcelamento

cartão de crédito

consumo

paraenses
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

Curiosidade

Descubra os sobrenomes mais comuns no Pará, segundo o IBGE

O Sobrenome Silva domina no Pará, mas quais outros completam o Top 10? Veja a lista completa dos sobrenomes mais populares do estado e do Brasil

04.11.25 16h16

Curiosidade

Maria e José lideram: Descubra os nomes mais populares no Pará, de acordo com o IBGE

A lista completa revela os nomes masculinos e femininos mais registrados no estado. Confira se o seu nome está entre os mais populares no Pará

04.11.25 15h58

PARÁ

Inscrições para a Cúpula dos Povos estão abertas; saiba como participar

O evento ocorrerá de 12 a 16 de novembro no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em paralelo à COP 30, que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém

04.11.25 12h25

PARÁ

Governo do Pará reconhece situação de emergência em Belterra após vendaval e chuva de granizo

O episódio em questão ocorreu no dia 28 de agosto deste ano e afetou mais de 160 pessoas, conforme o levantamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)

04.11.25 11h31

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA adia início das inscrições do Processo Seletivo 2026; veja a nova data

Até o momento, a UFPA não informou se o cronograma das demais etapas do PS 2026 sofrerá alterações em decorrência do novo início das inscrições

24.10.25 19h38

RECESSO

COP 30: período de férias nas escolas e universidades começa nesta quarta-feira (5), em Belém

O recesso será para estudantes dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba

04.11.25 8h00

PARÁ

Inscrições para a Cúpula dos Povos estão abertas; saiba como participar

O evento ocorrerá de 12 a 16 de novembro no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em paralelo à COP 30, que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém

04.11.25 12h25

PARÁ

UFPA anuncia data das inscrições para o Processo Seletivo 2026; saiba quando

Neste ano, estão sendo ofertadas sete mil e setenta e cinco (7.075) vagas de graduação, na modalidade presencial, e cento e noventa e duas (192) vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos doze campi da Universidade

20.10.25 18h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda