Black Friday 2025: 8 em cada 10 paraenses desejam parcelar as compras, aponta pesquisa

Sabe aquele mês em que tudo está apertado, mas você precisa arrumar um jeito de pagar as contas atrasadas? Ao se deparar com esse cenário, muitas pessoas acabam recorrendo ao parcelamento no cartão de crédito. Apesar de parecer apenas mais um acúmulo de dívidas, o parcelamento é muito utilizado pelas pessoas porque se torna uma excelente opção quando você precisa pagar parcelas pequenas durante alguns meses e não o valor cheio do produto comprado.

Foi pensando nesse cenário que foi realizada a 4ª edição do estudo “Panorama de Consumo”, que revelou algumas informações acerca da expectativa dos paraenses para a Black Friday 2025. A pesquisa, promovida pelo Mercado Livre e o Mercado Pago, foi produzida entre 14 e 20 de outubro e teve a participação de mais de 1.700 consumidores do Pará, que foram entrevistados sobre diversas formas de consumo.

Entre os resultados obtidos com a pesquisa, estão que 81% dos consumidores do estado pretendem parcelar suas compras e 51% vão utilizar Inteligência artificial para comparar preços. Além disso, foi constatado também que os itens mais desejados são: Eletrodomésticos (44%), Celulares (35%) e Eletrônicos (33%).

Métodos mais utilizados pelos paraenses

Formas de pagamento:

Cartão de crédito: 40% dos entrevistados;

Pix: 32% dos entrevistados.

Parcelamentos:

Em até 6x: 74% dos entrevistados;

Em até 12x: 22% dos entrevistados;

Em mais de 12x: 4% dos entrevistados.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)