Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Campanha destaca importância da doação de medula óssea; Pará tem mais de 138 mil possíveis doadores

A doutora Juliana Cardoso explica que esse é um momento de conscientização, esclarecimento e incentivo ao gesto que pode salvar vidas

Saul Anjos

Desde o dia 14 até o próximo domingo (21/12), é celebrada a Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea, campanha que chama a atenção para a importância de se cadastrar como doador de medula óssea. No Pará, o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) contabiliza 138.603 possíveis doadores voluntários cadastrados, enquanto na região Norte são 436.655. Atualmente, o Brasil conta com 6.070.322 pessoas inscritas no REDOME. 

A doutora Juliana Cardoso, gerente da unidade de negócio de transplante da Werfen, que atua nas áreas de hemostasia e diagnóstico em cuidados agudos, explica que esse é um momento de conscientização, esclarecimento e incentivo ao gesto que pode salvar vidas. 

“A mobilização é importante porque incentiva novas pessoas a se cadastrarem no REDOME, fortalecendo o banco de dados; esclarece dúvidas e derruba mitos sobre o processo de doação e ajuda a manter os dados dos doadores atualizados, o que é essencial para que sejam encontrados quando alguém precisar”, contou. 

Segundo ela, o objetivo da campanha é ampliar o número de doadores cadastrados e informar à população que doar medula óssea é seguro e pode salvar vidas. Além de combater mitos e incentivar a solidariedade, “mostrando que um simples gesto pode dar esperança para quem está lutando contra doenças graves”.

A compatibilidade 

Cardoso esclareceu que a compatibilidade de medula óssea é determinada por características genéticas herdadas da família, chamadas HLA. Por conta disso, ela conta que pode ser um grande desafio encontrar um doador compatível. “É justamente aí que a existência de um REDOME forte e representativo se torna fundamental. Quanto mais o cadastro reflete a miscigenação da população brasileira, maiores são as chances de encontrar um doador compatível para cada paciente”, informou. 

De acordo com a especialista, o transplante de medula óssea é indicado, principalmente, para pessoas com doenças graves do sangue, como leucemia, linfoma, anemia aplástica, entre outras. “Para muitos desses pacientes, o transplante representa a única chance de cura ou de sobrevivência”, contou. 

Mitos 

Juliana fala que um dos principais mitos que afastam as pessoas da doação de medula óssea é o da dor. “Muitas pessoas ainda acreditam que a doação é sempre um procedimento doloroso, o que não é verdade. O procedimento é seguro e feito com anestesia. O desconforto é temporário”, afirmou. 

Outro mito comentado por ela é o de as pessoas acharem que a doação pode trazer riscos graves à saúde do doador. “Na realidade, o procedimento é seguro e acompanhado por equipes médicas especializadas. A medula óssea se regenera naturalmente”, comunicou.

“Também existe a falsa ideia de que se cadastrar obriga a pessoa a doar imediatamente. O cadastro apenas coloca o voluntário em um banco de dados; a doação só acontece se houver compatibilidade e após a confirmação da vontade do doador”, acrescentou. 

Como se tornar doador? 

A doutora Danielli Oliveira, coordenadora do Redome, contou que, para se tornar um doador voluntário, é preciso ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado de saúde e não ter histórico de câncer, doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue ou doenças autoimunes sistêmicas como lúpus ou artrite reumatoide. Confira a lista completa de condições impeditivas

Os hemocentros regionais, mais conhecidos como Bancos de Sangue da rede pública, são responsáveis por cadastrar os interessados em se tornar doadores de medula óssea. "Os dados desses voluntários são agrupados em um registro único e nacional — o REDOME, no qual as informações genéticas dos doadores são cruzadas com as informações de pacientes, em busca da compatibilidade. Assim que cadastrado, o voluntário permanece no REDOME e pode ser chamado para realizar a doação de células para transplante até completar 60 anos de idade", declarou. 

Por conta disso, Oliveira pontuou a importância de manter os dados atualizados no REDOME, garantindo que o programa "consiga localizar e convocar o doador para efetivar a coleta das células, quando existe compatibilidade com um paciente". A atualização dos dados como telefone, e-mail e endereço pode ser feita pelos próprios voluntários no site oficial ou no aplicativo do REDOME (disponível para Android e iOS). O registro no aplicativo proporciona ainda a obtenção da “Carteirinha do Doador” em formato virtual. 

O que é o REDOME? 

Danielli disse que o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) foi criado em 1993 e trata-se de um programa do Ministério da Saúde e um pilar fundamental no Sistema Único de Saúde (SUS). "Com mais de seis milhões de doadores cadastrados, é atualmente o terceiro maior registro de doadores de medula óssea do mundo, atrás apenas dos Registros NMDP, dos Estados Unidos, e do Registro DKMS, da Alemanha. Hoje, o REDOME garante que 65% dos transplantes de medula óssea não aparentados de pacientes brasileiros ocorram com doadores do Registro", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

campanha

destaca

importância

doação

medula óssea

pará

138 mil

possíveis doadores
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA abre inscrições em cursos de mestrado e doutorado; saiba mais

Os editais podem ser acessados no site do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa)

19.12.25 17h41

Prevenção

MPPA articula ações com órgãos técnicos e povos originários para conter avanço da vassoura-de-bruxa

Órgãos de pesquisa, fiscalização e assistência técnica acompanharam os debates

19.12.25 13h19

SAÚDE

Campanha destaca importância da doação de medula óssea; Pará tem mais de 138 mil possíveis doadores

A doutora Juliana Cardoso explica que esse é um momento de conscientização, esclarecimento e incentivo ao gesto que pode salvar vidas

19.12.25 8h00

Investimento

Minha Casa, Minha Vida lidera aprovação nacional e amplia investimentos no Pará

Programa habitacional soma mais de 32 mil moradias contratadas no estado, com investimentos superiores a R$ 2,6 bilhões

18.12.25 12h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

Por que a gripe K é preocupante? Infectologista explica após caso confirmado no Pará

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o subclado K da Influenza A representa uma “evolução notável do vírus”. Especialistas comentam a sua velocidade de transmissão

17.12.25 15h58

Nova CNH

Detran Pará inicia processo de primeira habilitação já adaptado ao novo modelo da CNH; entenda

Atendimento foi retomado na segunda-feira (15) com adequações nos sistemas, nova carga horária e possibilidade de curso teórico pelo aplicativo oficial

16.12.25 17h12

PSS

Funai abre inscrições para concurso com 900 vagas temporárias no Pará; veja detalhes

Processo seletivo simplificado tem inscrições gratuitas, salários de até R$ 6.681,70 e vagas distribuídas em blocos até 2026

12.12.25 21h02

DESENROLADA

VÍDEO: Farinha na air fryer? Paraense mostra como faz comida típica no Japão

Morando fora do Brasil, Nagila Tieme revelou passo a passo como aproveitou macaxeira para fazer farinha, goma e tucupi

14.12.25 15h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda