UFPA abre inscrições em cursos de mestrado e doutorado; saiba mais

Os editais podem ser acessados no site do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa)

Saul Anjos
fonte

Na foto, a UFPA, campus Belém (Foto: Cláudio Pinheiro / Arquivo O Liberal)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu ­— até o fim deste mês — inscrições para vagas em oito programas de mestrado e doutorado nas áreas de Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharia, Tecnologia e Meio Ambiente. Os editais podem ser acessados no site do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

No Campus Guamá e com prazo até dia 19, o Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO) oferta 23 vagas para o curso de mestrado e 21 vagas para a turma de doutorado. Em seguida, no dia 20, encerram-se as inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAD), o qual disponibiliza 19 vagas para a turma de mestrado, dividindo-se nas linhas de pesquisa Organizações Governamentais, Não Governamentais e Desenvolvimento Regional e Estratégia e Desempenho Organizacional.

No dia 21, finalizam as inscrições para o Mestrado Profissional em Saúde na Amazônia (PPGSA), que conta com 35 vagas, e para o Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE), nas modalidades de Mestrado em Economia e Doutorado em Desenvolvimento Econômico, Território e Meio Ambiente. Este último oferta 20 vagas e é destinado aos portadores do diploma de Mestrado em Economia.

Terminando o mês, ainda estarão abertas as inscrições para o curso de Mestrado em Enfermagem (PPGENF), com 30 vagas destinadas à ampla concorrência e 4 vagas ofertadas aos(as) candidatos(as) autodeclarados(as) indígenas ou quilombolas; e para o Mestrado em Geografia (PPGEO), com 42 vagas divididas em três linhas de pesquisa focadas na Amazônia: Dinâmicas Territoriais na Amazônia; Dinâmicas Socioambientais e Recursos Naturais na Amazônia; e Educação Geográfica e Processos Espaciais. As vagas são distribuídas entre o Campus Belém e o Campus Altamira.

Multicampi 

A oportunidade de cursar a pós-graduação também se estende a outros campi da UFPA. No Campus Tucuruí, o Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPCA) oferta 23 vagas, com inscrições abertas até o dia 20; já o Mestrado Profissional em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental (PEBGA) conta com 23 vagas e aceita inscrições até o dia 21.

Próximo ao final do ano, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Infraestrutura e Desenvolvimento Energético (PPGIDE) oferece 50 vagas contemplando ampla concorrência, ações afirmativas para indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD), além de vagas destinadas ao Programa de Apoio à Qualificação de Servidores Docentes e Técnico-Administrativos (PADT) e para alunos(as) especiais (matrícula em disciplina isolada). As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de dezembro de 2025.

Pará
.
