Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Minha Casa, Minha Vida lidera aprovação nacional e amplia investimentos no Pará

Programa habitacional soma mais de 32 mil moradias contratadas no estado, com investimentos superiores a R$ 2,6 bilhões

Thaline Silva*
fonte

Outro destaque no Pará é o desempenho do programa Reforma Casa Brasil, lançado recentemente pelo Ministério das Cidades, sob a gestão de Jader Filho (Foto: Divulgação)

Números do programa Minha Casa, Minha Vida, divulgados pelo Ministério das Cidades, apontam que, no Pará, já foram realizadas mais de 32 mil contratações de moradias, com investimentos superiores a R$ 2,6 bilhões. Os recursos estão distribuídos entre diferentes modalidades, como o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), o Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), entre outros mecanismos de financiamento. A maior parte das unidades é destinada a famílias de baixa renda, concentradas em áreas urbanas e regiões com maior déficit habitacional.

O programa habitacional lidera a avaliação positiva entre as políticas federais, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta semana. O levantamento aponta que 90% dos entrevistados avaliam o programa de forma favorável, índice que o coloca à frente de outras iniciativas do governo federal. A política é gerida pelo Ministério das Cidades, sob liderança do ministro Jader Filho e foi lançada em 2009, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo retomada no início de 2023 após ter sido descontinuada na gestão anterior.

VEJA MAIS 

image Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg: Lula lidera todos cenários de 1º e 2º turnos das eleições 2026
Em um cenário com Tarcísio de Freitas (Republicanos), a pesquisa mostra Lula com 47,9%, Flávio com 21,3%, Tarcísio com 15% e Caiado com 4,4%

image AtlasIntel/Bloomberg: desaprovação de Lula é de 50,7%, superior à aprovação de 48,8%
A avaliação negativa do governo Lula alcançou 48,9% (ruim/péssimo)

O ministro das Cidades, Jader Filho, celebrou os resultados: “Recebemos essa notícia com muita alegria, especialmente após concluirmos um ano marcado por tantas entregas. Quando um programa se consolida como o mais popular entre os brasileiros, é sinal de que ele cumpre seu papel de transformar vidas. O Minha Casa, Minha Vida faz isso ao colocar a moradia no centro da cidadania, e seu sucesso comprova que investir em habitação é investir em inclusão, estabilidade e desenvolvimento social”. 

Outro destaque no Pará é o desempenho do programa Reforma Casa Brasil, lançado recentemente pelo Ministério das Cidades. O estado lidera o ranking nacional de contratações da iniciativa, com mais de 6,5 mil operações registradas até 16 de dezembro. O volume de financiamentos soma quase R$ 109 milhões. O programa é voltado à melhoria de imóveis já existentes e busca reduzir a inadequação das moradias, funcionando como complemento às políticas de construção de novas unidades.

Programa habitacional em destaque 

Ainda de acordo com a pesquisa, o Minha Casa, Minha Vida superou programas consolidados, como o Farmácia Popular, que aparece na segunda posição com 87% de aprovação, e a isenção da conta de luz, que ocupa o terceiro lugar, com 75%. Também foram citados com avaliação positiva o Bolsa Família (73%), o Gás do Povo (70%) e a isenção do Imposto de Renda recentemente aprovada (69%). Em setembro, quando o levantamento anterior foi divulgado, o MCMV já ocupava a liderança no ranking, posição que foi mantida no novo estudo.

Além do impacto social, o programa é apontado como um dos pilares da política habitacional e econômica do país, ao estimular a geração de empregos na construção civil e ampliar o acesso ao financiamento imobiliário. Entre os principais mecanismos estão a concessão de subsídios, taxas de juros reduzidas e a possibilidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Desde a retomada, o programa passou por ajustes e ampliação das faixas de renda atendidas, com o objetivo de alcançar um número maior de famílias.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Minha Casa Minha Vida

Pará
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Haddad diz que 'lado de lá' está confuso, cita rejeição a Bolsonaro e defende veto à dosimetria

18.12.25 21h32

Imprensa internacional repercute aprovação do PL da Dosimetria e impacto sobre Bolsonaro

18.12.25 19h52

Bolsonaro vai depor à PF sobre origem de objetos e documentos encontrados em cofres no Alvorada

18.12.25 19h48

TROCA

Gustavo Feliciano deve substituir Celso Sabino no Ministério do Turismo, segundo Secom

Formato da nomeação, se será por meio de cerimônia aberta ou ato mais discreto, ainda não foi definido

18.12.25 19h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

tumulto

Manifestantes invadem Câmara de Belém contra votação de pacote que inclui reajuste de IPTU

Vereadores foram convocados para votar o pacote de projetos na manhã desta quarta-feira (17/12)

17.12.25 10h48

INVESTIGAÇÃO

Flavio Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido

Medida faz parte da Operação Igapó, da Polícia Federal

16.12.25 13h26

ELEIÇÕES 2026

Helder Barbalho tem 50,8% das intenções de voto e lidera disputa para o Senado no Pará

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra Éder Mauro em segundo e Celso Sabino em terceiro; margem de erro é de 2,6 pontos percentuais

17.12.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda