Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg: Lula lidera todos cenários de 1º e 2º turnos das eleições 2026

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (18) mostra que, se as eleições gerais de 2026 fossem realizadas hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorrerá à reeleição ao Palácio do Planalto, venceria todos os adversários, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O instituto traçou vários cenários, incluindo a entrada no páreo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), indicado por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso e inelegível, para representá-lo nas urnas. Nesse cenário, no primeiro turno, Lula teria 48,1%, Flávio, 29,3%, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), 7,2%.

Em um cenário ampliado, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a pesquisa mostra Lula com 47,9%, Flávio com 21,3%, Tarcísio com 15% e Caiado com 4,4%. Na disputa com Tarcísio, sem o senador Flávio Bolsonaro, Lula teria 48,8%, o governador de São Paulo, 28,3%, e Caiado, 5,5%. Na disputa contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula teria 48,8%, Michelle, 30%, e Caiado, 7,5%. Em um cenário sem nenhum Bolsonaro ou Tarcísio, Lula pontua 48,8%, Caiado, 16,3%, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), 11,7%, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), 9%.

Sobre a escolha de Flávio Bolsonaro por seu pai para ser o candidato da ala bolsonarista à Presidência da República no ano que vem, o instituto indagou entre os eleitores dessa ala política se a decisão foi ou não correta. Do total, 75,2% responderam que concordam, 17,1% discordam e 7,6% disseram não saber. Sobre quem deveria ser o vice na chapa do senador, caso ele concorra ao Palácio do Planalto em 2026, as respostas foram: Tarcísio de Freitas, com 25,8%; Michelle Bolsonaro, com 23%; Romeu Zema, com 9,6%; Ronaldo Caiado, com 9,6%; Ratinho Júnior, com 8,6%; e Cláudio Castro (PL), com 8,1%.

Também foi testado um cenário em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seria o candidato do PT à Presidência da República em 2026. Nesse cenário, sem Lula, o ministro aparece com 43,9%, Tarcísio com 28,5%, Caiado com 6,1% e Ratinho Júnior com 4,1%.

Segundo turno

Nos cenários de eventual segundo turno, em que Lula venceria todos os concorrentes, a pesquisa mostra: Lula com 49% contra 45% de Tarcísio; Lula com 50% contra 45% de Michelle Bolsonaro; Lula com 53% contra 41% de Flávio Bolsonaro; Lula com 49% contra 39% de Caiado; Lula com 49% contra 39% de Zema; e Lula com 49% contra 39% de Ratinho Júnior.

Rejeição

Em uma lista que inclui o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, a AtlasIntel/Bloomberg perguntou em qual político os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Bolsonaro lidera com 48,9%, seguido de Lula, com 47,8%; Flávio Bolsonaro, com 45,6%; Michelle Bolsonaro, com 43,3%; Nikolas Ferreira (PL), com 42,9%; Romeu Zema, com 39,8%; e Tarcísio, com 39,3%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 15 de dezembro, com 18.154 pessoas em todo o território nacional, margem de erro de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento foi feito por meio da metodologia Atlas Random Digital Recruitment (RDR), na qual os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web, em territórios geolocalizados, por meio de qualquer dispositivo — smartphones, tablets, laptops ou PCs —, segundo o instituto, com o uso de procedimentos estatísticos complexos para calibrar amostras robustas e representativas da população-alvo. Os participantes respondem ao questionário de forma totalmente anônima, sem receio de causar impressões negativas ao entrevistador ou a terceiros que possam ouvir a entrevista.