Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Gleisi diz que Lula vai vetar projeto de redução de penas pelo 8/1 e critica líder do governo

A ministra criticou a atuação do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Gleisi Hoffmann (Reprodução)

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, anunciou na noite de quarta-feira (17) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetará o projeto de lei que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro. A proposta foi aprovada pelo Senado e aguarda sanção presidencial.

"O presidente Lula vetará esse projeto. Condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes", declarou Gleisi em sua conta no X (antigo Twitter). A fala reforça a posição do governo em relação à punição.

A ministra também criticou a atuação do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A aprovação do texto no colegiado ocorreu após um acordo que permitiu sua análise ainda neste ano.

Críticas à Condução do Tema no Senado

Gleisi afirmou que "a condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável". Ela destacou que a ação contrariou a orientação do governo, que era contrária à proposta desde o início.

Explicação de Jaques Wagner

Mais cedo, Jaques Wagner assumiu a responsabilidade pela articulação. Ele explicou que o acordo envolvia apenas uma questão "de procedimento", visando a votação da proposta ainda em 2024, e não o conteúdo do texto em si.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ANISTIA/ATOS GOLPISTAS/DOSIMETRIA/SENADO

APROVAÇÃO

Lula
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Haddad diz que 'lado de lá' está confuso, cita rejeição a Bolsonaro e defende veto à dosimetria

18.12.25 21h32

Imprensa internacional repercute aprovação do PL da Dosimetria e impacto sobre Bolsonaro

18.12.25 19h52

Bolsonaro vai depor à PF sobre origem de objetos e documentos encontrados em cofres no Alvorada

18.12.25 19h48

TROCA

Gustavo Feliciano deve substituir Celso Sabino no Ministério do Turismo, segundo Secom

Formato da nomeação, se será por meio de cerimônia aberta ou ato mais discreto, ainda não foi definido

18.12.25 19h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

tumulto

Manifestantes invadem Câmara de Belém contra votação de pacote que inclui reajuste de IPTU

Vereadores foram convocados para votar o pacote de projetos na manhã desta quarta-feira (17/12)

17.12.25 10h48

INVESTIGAÇÃO

Flavio Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido

Medida faz parte da Operação Igapó, da Polícia Federal

16.12.25 13h26

ELEIÇÕES 2026

Helder Barbalho tem 50,8% das intenções de voto e lidera disputa para o Senado no Pará

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra Éder Mauro em segundo e Celso Sabino em terceiro; margem de erro é de 2,6 pontos percentuais

17.12.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda