Gleisi diz que Lula vai vetar projeto de redução de penas pelo 8/1 e critica líder do governo

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, anunciou na noite de quarta-feira (17) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetará o projeto de lei que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro. A proposta foi aprovada pelo Senado e aguarda sanção presidencial.

"O presidente Lula vetará esse projeto. Condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes", declarou Gleisi em sua conta no X (antigo Twitter). A fala reforça a posição do governo em relação à punição.

A ministra também criticou a atuação do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A aprovação do texto no colegiado ocorreu após um acordo que permitiu sua análise ainda neste ano.

Críticas à Condução do Tema no Senado

Gleisi afirmou que "a condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável". Ela destacou que a ação contrariou a orientação do governo, que era contrária à proposta desde o início.

Explicação de Jaques Wagner

Mais cedo, Jaques Wagner assumiu a responsabilidade pela articulação. Ele explicou que o acordo envolvia apenas uma questão "de procedimento", visando a votação da proposta ainda em 2024, e não o conteúdo do texto em si.