Política

Política

Deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) protocola CPI do Banco Master na Câmara

Estadão Conteúdo

O deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) informou que protocolou nesta segunda-feira, 2, o pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília (BRB).

O parlamentar chegou a dizer que o pedido contava com 199 assinaturas, mas, de acordo com informações da assessoria de imprensa de Rollemberg divulgadas às 12h17, a solicitação já alcançou com 201 assinaturas. Na justificativa do requerimento, o parlamentar diz que a instauração da CPI "se faz urgente e necessária para apurar as responsabilidades e os desdobramentos de um dos maiores e mais sofisticados esquemas de fraude financeira da história recente do País".

O parlamentar diz querer investigar "a fabricação de fundos fraudulentos, a falsificação de contratos, a montagem de ativos inexistentes e um prejuízo que, segundo apurações preliminares da Polícia Federal, supera o montante de R$ 12,2 bilhões".

O autor da proposta diz ainda que as investigações preliminares apontam fraude bilionária, risco e dano ao patrimônio público, impacto em fundos previdenciários e servidores, e participação e conexão político-financeira.

Caso instalada, a CPI será composta por 27 deputados titulares e igual número de suplentes, para realizar as apurações em até 120 dias.

Rollemberg também falou sobre a CPI em sua rede social na plataforma X. "Não existe espera. Não existe desculpa. Essa é uma das pautas mais urgentes para o país neste momento. A instalação precisa ser imediata", escreveu.

O deputado também mencionou o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, como alvo da investigação. "O Brasil tem o direito de saber agora como Vorcaro chegou onde chegou, quem abriu as portas, quem fechou os olhos e quem lucrou enquanto o risco recaía sobre a população. Estamos falando de bilhões, de possível dano ao interesse público e de responsabilidade direta de quem tinha o dever de fiscalizar".

O parlamentar acrescentou: "Transparência não pode ser adiada. CPI do Master já".

Na semana passada, o líder da bancada do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse que a bancada do seu partido discutirá nesta semana a possibilidade de atuar em favor da CPI. Já o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), disse à CNN Brasil que é contrário à instalação da comissão.

Após uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), Guimarães também afirmou a jornalistas que o regimento não permite o cancelamento da tramitação dos pedidos de CPIs que foram protocolados anteriormente.

Além da CPI de Rollemberg, a oposição também pressiona o Congresso pela abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que teria a participação de senadores, para apurar sobre as fraudes que envolvem o Banco Master.

Palavras-chave

CASO MASTER

CPI

PROTOCOLO
Política
.
