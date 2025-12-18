AtlasIntel/Bloomberg: desaprovação de Lula é de 50,7%, superior à aprovação de 48,8%

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (18) mostra que a desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 50,7%, percentual superior à aprovação, que ficou em 48,8%. A margem de erro da amostra é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. Segundo o instituto, o cenário indica estabilidade dos indicadores, mas aponta que o governo inicia 2026 com uma percepção pública “ainda majoritariamente negativa”.

A avaliação negativa do governo Lula alcançou 48,9% (ruim/péssimo), superando a positiva, que ficou em 46,5% (ótimo/bom).

VEJA MAIS

Na pesquisa, corrupção e criminalidade lideram a percepção dos brasileiros sobre os principais problemas do país, com 64,7% e 61% das menções, respectivamente. Em seguida aparecem economia (20,3%), inflação e extremismo e polarização política (18,2%). Sobre a situação econômica atual, 40% classificam como boa e 47% como ruim. Ainda assim, 46% acreditam que a economia vai melhorar nos próximos seis meses, enquanto 42% avaliam que haverá piora no período.

Para 79% dos entrevistados, um dos principais acertos do governo Lula foi a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Em relação às sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, 58% afirmam que Lula contribuiu muito para a retirada das sanções. Outros 24,6% dizem que o presidente não contribuiu. Sobre a forma como o governo brasileiro negociou com os EUA, 50,7% aprovam e 44,9% desaprovam.

Ainda segundo a pesquisa, 50,7% aprovam a retirada das sanções dos EUA contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, enquanto 44,9% desaprovam. O levantamento também perguntou sobre o Projeto de Lei da Dosimetria, aprovado pela Câmara e pelo Senado: 63,3% se disseram contra e 34% a favor.

Lideranças políticas

A pesquisa avaliou ainda a imagem das principais lideranças políticas do país. Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), lideram as menções negativas, com 85% e 83%, respectivamente, e apenas 3% de avaliações positivas cada um.

O presidente Lula aparece com 53% de menções negativas e 46% positivas. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 48% de avaliações negativas e 47% positivas. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registra 57% de menções negativas e 37% positivas.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 15 de dezembro, com 18.154 entrevistados em todo o território nacional. O levantamento tem margem de erro de 1 ponto percentual e nível de confiança de 95%. A metodologia utilizada foi a Atlas Random Digital Recruitment (RDR), que recruta participantes durante a navegação rotineira na internet, em dispositivos como smartphones, tablets, laptops e computadores, com procedimentos estatísticos para calibrar amostras representativas da população. Segundo o instituto, as respostas são coletadas de forma anônima.