O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bailarinas paraenses levam danças amazônicas para palcos internacionais

Após conquista no Circuito Norte em Dança 2024, grupo se apresenta no Disney Springs, Universal CityWalk e em jogo oficial da NBA

O Liberal
fonte

Com coreografias inspiradas na cultura regional, 17 bailarinas do Pará se apresentam em Orlando e no pré-jogo da NBA (Bruno Fadul)

Na próxima semana, um grupo formado por 17 bailarinas paraenses se apresentará no Magical Dance Tour, em Orlando, nos Estados Unidos. Reconhecido por valorizar as tradições e expressões culturais da Amazônia por meio da dança, o grupo recebeu o convite para o intercâmbio internacional após conquistar o título de melhor grupo infantojuvenil no Circuito Norte em Dança 2024, ao vencer 23 coreografias. A premiação abriu as portas para que o talento das bailarinas ultrapassasse fronteiras.

“O espetáculo que será apresentado é inspirado na Amazônia e reúne coreografias que combinam ballet, jazz dance, dança moderna e danças populares amazônicas, como o carimbó, o merengue e o treme. Também levaremos movimentações inspiradas em elementos da natureza: rios, árvores, fauna e lendas regionais”, explica Camila Lima, professora e coreógrafa.

A apresentação de estreia será na Universal CityWalk no dia 5. Em seguida, o grupo se apresentará no dia 7 no Disney Springs e no dia 9 na NBA. Além disso, as bailarinas irão participar de workshops internacionais.

“Nossa apresentação (na NBA) será antes do início da partida, para todo o público presente na arena, com uma performance especial no pré-jogo entre o Orlando Magic e o Boston Celtics. É uma oportunidade incrível, pois a NBA é uma das maiores plataformas esportivas e culturais do mundo. Vamos levar uma coreografia especial representando a energia e a força do povo amazônico, com música regional e elementos cênicos que destacam nossa identidade”, conta Camila.

A professora ainda destaca que ocorrerão transmissões ao vivo nas redes sociais do grupo.

As apresentações incluirão as músicas Mena Barsáa e No'ôk-'a mor, interpretadas pelos índios Kayapó, no repertório. As coreografias são inspiradas em lendas regionais, danças indígenas, músicas tradicionais, além de abordar temas como biodiversidade e mudanças climáticas.

“Somos o primeiro grupo do Pará a levar um espetáculo autoral com temática amazônica para os palcos do Disney Springs, Universal CityWalk e também para um jogo oficial da NBA. Essa responsabilidade é enorme, porque sabemos que estaremos representando não só o nosso grupo, mas também a arte da Região Norte, o Brasil e a Amazônia para o mundo. As bailarinas estão conscientes da dimensão desse momento. Elas dizem que sentem orgulho e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de honrar as nossas raízes. Elas entendem que não estão indo apenas dançar, estão indo expressar nossa identidade cultural e mostrar a força da dança paraense”, disse a professora.

