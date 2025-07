Amazônia em cena: bailarinas paraenses se apresentam na Disney e NBA

Um grupo formado por 17 bailarinas paraenses está se preparando para viver uma experiência única: representar o Brasil em um dos maiores palcos do mundo, durante o Magical Dance Tour, em Orlando, nos Estados Unidos. O evento acontece entre o final de outubro e o início de novembro de 2025, período em que o Pará também estará em destaque global por sediar a COP-30, conferência internacional sobre o clima.

As jovens fazem parte do Grupo Coreográfico SanRosa, reconhecido por valorizar as tradições e expressões culturais da Amazônia por meio da dança. O convite para o intercâmbio internacional veio após o grupo conquistar o título de melhor grupo infantojuvenil no Circuito Norte em Dança 2024, ao vencer 23 coreografias. A premiação abriu as portas para que o talento das bailarinas ultrapassasse fronteiras.

De acordo com Camila Lima, professora, coreógrafa e diretora do SanRosa, as apresentações acontecerão em locais de grande visibilidade internacional, como Disney Springs, Universal Citywalk e até durante um jogo oficial da NBA, atraindo públicos de diferentes países. “Apresentar-se nesses espaços é uma oportunidade de mostrar a força da nossa arte e cultura paraense. Queremos levar um pouco da Amazônia para quem, muitas vezes, só a conhece pelas notícias sobre desmatamento ou queimadas. É um momento de falar da nossa floresta por meio da dança, com poesia e emoção”, explica.

Cultura amazônica no palco internacional

Um dos principais diferenciais do SanRosa é destacar elementos que representam a identidade amazônica. As coreografias são inspiradas em lendas regionais, danças indígenas, músicas tradicionais, além de abordar temas como biodiversidade e mudanças climáticas.

Para conseguir apresentar músicas indígenas nos palcos da Disney, o grupo precisou passar por um processo rigoroso de aprovação. “A Disney tem regras muito específicas sobre trilhas sonoras. Eles fornecem uma lista de músicas instrumentais do próprio acervo, mas queríamos levar algo que fosse realmente nosso. Enviamos duas canções indígenas com toda a documentação, tradução das letras e justificativa cultural. Depois de muita análise, conseguimos a liberação”, conta a coreógrafa.

As músicas ‘Mena Barsáa’ e ‘No'ôk-'a mor’, interpretadas pelos índios Kayapó, foram incluídas no repertório das apresentações. Para o grupo, é uma vitória que reafirma o compromisso de valorizar e dar visibilidade aos povos tradicionais da Amazônia.

Sonho e responsabilidade

Para as bailarinas, a experiência é motivo de orgulho e também de responsabilidade. Além de representar o Pará em uma vitrine global, elas assumem o papel de embaixadoras culturais da floresta, mostrando ao mundo que a Amazônia é muito mais do que um território de disputas ambientais. “A nossa expectativa é que esse intercâmbio abra portas para outras oportunidades, inspire novas gerações e fortaleça a dança paraense como uma ferramenta de transformação social”, pontua Camila Lima.

Depois do retorno, o grupo planeja organizar oficinas, apresentações gratuitas e rodas de conversa, como forma de multiplicar o conhecimento adquirido. “Queremos compartilhar cada detalhe dessa vivência com quem não pôde estar lá. A dança é uma linguagem universal que conecta, emociona e educa. É isso que queremos mostrar”, finaliza a professora.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)