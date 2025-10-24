Lucas Leto, ator de ‘Vale Tudo’, se envolve em acidente de trânsito
Participante da “Dança dos Famosos”, ele estava em um carro de aplicativo, acompanhado do assessor e da coreógrafa Mayara Araújo
O ator Lucas Leto, de “Vale Tudo” e participante da “Dança dos Famosos”, se envolveu em um acidente de trânsito, na noite dessa quinta-feira (23), no Rio de Janeiro (RJ). Lucas estava em um carro de aplicativo, acompanhado do assessor e da coreógrafa Mayara Araújo. Um motoqueiro colidiu com a traseira do veículo, provocando a quebra do vidro traseiro.
Apesar do susto, Lucas, o assessor e Mayara usavam cinto de segurança e estão bem. Eles estavam saindo de um bar, onde se confraternizaram com outros participantes do programa após a gravação de mais uma edição, que vai ao ar neste domingo (26). O Corpo de Bombeiros do RJ foi acionado para atender o piloto e a Polícia Militar fez o registro do ocorrido.
