Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Lucas Leto, ator de ‘Vale Tudo’, se envolve em acidente de trânsito

Participante da “Dança dos Famosos”, ele estava em um carro de aplicativo, acompanhado do assessor e da coreógrafa Mayara Araújo

Lívia Ximenes
fonte

Lucas Leto (Reprodução / Instagram)

O ator Lucas Leto, de “Vale Tudo” e participante da “Dança dos Famosos”, se envolveu em um acidente de trânsito, na noite dessa quinta-feira (23), no Rio de Janeiro (RJ). Lucas estava em um carro de aplicativo, acompanhado do assessor e da coreógrafa Mayara Araújo. Um motoqueiro colidiu com a traseira do veículo, provocando a quebra do vidro traseiro.

VEJA MAIS

image Por que Lucas Leto? Ator de 'Vale Tudo' revela bullying que o levou a mudar de nome artístico
De Lucas Santos a Lucas Leto: o ator de 'Sardinha' em Vale Tudo conta como a baixa autoestima e um episódio de gordofobia impulsionaram sua transformação e novo sobrenome

image Lucas Leto comenta beijo em Álvaro, colega da 'Dança dos Famosos': 'cachaça'
O intérprete de Sardinha em Vale Tudo falou sobre a relação com o influenciador digital.

image Ator de ‘Vale Tudo’ surpreende fãs ao mostrar corpo malhado e suado após treino
Alguns seguidores comentaram sobre a exibição do ator nas mídias sociais

image Mayara Araújo e Lucas Leto (Reprodução / Instagram)

Apesar do susto, Lucas, o assessor e Mayara usavam cinto de segurança e estão bem. Eles estavam saindo de um bar, onde se confraternizaram com outros participantes do programa após a gravação de mais uma edição, que vai ao ar neste domingo (26). O Corpo de Bombeiros do RJ foi acionado para atender o piloto e a Polícia Militar fez o registro do ocorrido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lucas Leto

lucas leto acidente de trânsito

lucas leto vale tudo

lucas leto dança dos famosos
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BALLET

'Sagração: Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

FUNK

Andressa Urach aparece como MC Ímola em produção realizada por paraense

O personal stylist de celebridades, André de Moraes, produziu a artista para sua nova fase artística. Profissional foi jurado do Rainha das Rainhas 2025

23.10.25 16h40

SE PROGRAME!

Programação do Global Citizen Festival: Amazônia terá shows e interatividade a partir das 15h

Na parte externa do Mangueirão, terá ativação exclusiva

23.10.25 16h10

PROGRAMAÇÃO

Alane Dias será apresentadora no Global Citizen: Amazônia

Últimos ingressos disponíveis gratuitamente e exclusivamente para moradores de Belém e do Estado do Pará

23.10.25 15h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Que horas começa o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja horários de abertura, transmissão e shows

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

24.10.25 8h00

BALLET

'Sagração: Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

CULTURA

Bodanzky fala ao ‘Mangueirosamente’ sobre a arte de mostrar a Amazônia real no cinema

Ele dirigiu com Orlando Senna o emblemático ‘Iracema - Uma Transa Amazônica’, de 1974, que chegou a ser censurado pela Ditadura Militar mas revelou o drama social ao longo da rodovia que corta a região. No programa, Bodanzky conta como foi a saga de fazer esse filme.

24.10.25 8h00

festival

Ingressos para o Global Citizen Festival: saiba tudo sobre como participar, resgatar e regras

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

22.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda