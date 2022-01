Baião: Governo do Pará garante apoio às mais de 19 mil famílias atingidas pela enchente

Após o prefeito de Baião, Lourival Menezes (Loca), pedir socorro às mais de 19 mil famílias atingidas pelas cheias históricas do rio Tocantins, o governador do Pará, Helder Barbalho, garantiu que o governo vai ajudar. O chefe do executivo estadual fez um vídeo adiantando as primeiras medidas para assegurar outros benefícios, como alimentos, medicamentos e a inclusão das famílias no programa "Recomeçar", que está atendendo as famílias em Marabá.

"Minha solidariedade a todas as famílias. Tenho falado com o prefeito a respeito das enchentes e desde o primeiro momento, orientando que a prefeitura faça a decretação da emergência. Neste último sábado (22), encamihei ao comandante-geral dos bombeiros, que a prefeitura possa concluir a análise dos dados e possamos imediatamente providenciar as ajudas para a população de Baião. Assim que concluir, estaremos disponibilizando a ajuda humintária e incluir no município de Baião no programa Recomeçar, com um salário mínimo para as famílias atingidas", declarou Helder.

