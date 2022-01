Prefeito de Baião pede socorro por conta das cheias que atingem 19 mil famílias

Após decretar estado de emergência no município de Baião, o prefeito Lourival Menezes gravou um vídeo pedindo socorro ao Governo do Estado e ao Governo Federal. A estimativa do Município é de que 19 mil famílias foram atingidas pela cheia histórica do rio Tocantins. E ao menos 1,2 mil ribeirinhos estão desalojados.

"Amigos e autoridades. Nosso município decretou estado de emergência devido à enchente do rio Tocantins. Essa enchente trouxze dano grave, tornando intrafegáveis 700 quilômetros de estradas. Fizemos um diagnóstico e um plano de ação. Precisamos, governador, presidente, de ajuda. Precisamos de alimentos, medicamentos básicos, alojamentos e inserção de famílias ribeirinhas no probrama Recomeçar", declarou o prefeito.