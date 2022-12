Animais silvestres: confira o que fazer se encontrar um deles na cidade no período chuvoso

O que fazer ao se deparar com uma cobra, um jacaré ou quaisquer outros animais silvestres em perímetro urbano? Manter a calma é o primeiro passo, mas, para isso, é fundamental ter conhecimento sobre como proceder em uma situação dessa. É aí que entram as orientações do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

Até agora, em 2022, o BPA registra 1.398 animais resgatados na Região Metropolitana de Belém (RMB). São mais de 1 mil espécimes verificados em ambiente urbano, funcionando como indicativo de cuidados por parte dos indivíduos que encontrarem com eles.

O tenente Renan Klauber, 29 anos, comandante de Companhia do BPA, destaca que, quando estiver próximo de um animal silvestre em área urbana, a pessoa deve acionar o número 190, do Centro Integrado de Operações (CIOP).

"O CIOP, por sua vez, irá repassar a demanda aos policiais do BPA para atuarem na ocorrência de resgate de animais. Em situações assim, o solicitante deve evitar fazer qualquer manuseio com as espécies, visto que pode o animal se sentir ameaçado e atacar", orienta o oficial.

Além do 190, os cidadãos também podem acionar o número (91) 98421-3878 (fiscal interativo BPA).

Onde normalmente acontecem os encontros com animais silvestres

Encontrar um animal silvestre em cidades no período chuvoso não é tão difícil. Isso porque essa situação ganha maior incidência justamente na época das chuvas. Em Belém, moradores de bairros, principalmente, da periferia, de vez em quando, avistam cobras e jacarés.

"O processo de urbanização, descarte irregular do lixo, além dos fatores climáticos, contribuem para o aparecimento [de animais silvestres]. Os rios se conectam com os canais e os canais se conectam, via tubulação, com as residências. Então, com o entupimento acaba havendo o aparecimento desses animais", pontua o tenente Klauber.

Se estiver perto de um animal silvestre, não se deve travar um combate com ele, porque além de perigoso, é crime. A Lei 9.605/98. artigo 29, indica que "matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa".

O que fazer se estiver perto de um animal silvestre em ambiente urbano