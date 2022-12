Animais silvestres: confira o que fazer se encontrar um deles na cidade

O que fazer ao se deparar com uma cobra, um jacaré ou quaisquer outros animais silvestres em perímetro urbano? Manter a calma é o primeiro passo, mas, para isso, é fundamental ter conhecimento sobre como proceder em uma situação dessa, e é aí que entram as orientações do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). Até porque, até agora, em 2022, o BPA registra 1.398 animais resgatados na Região Metropolitana de Belém (RMB). Em 2021, foram resgatados 1.572. Do ano passado até esta primeira semana de dezembro, há uma diferença de 174 animais a menos em resgate. No entanto, são mais de 1 mil espécimes verificados em ambiente urbano, funcionando como indicativo de cuidados por parte dos indivíduos.

O tenente Renan Klauber, 29 anos, comandante de Companhia do BPA, destaca que, quando estiver próximo de um animal silvestre em área urbana, uma pessoa deve acionar o número 190, do Centro Integrado de Operações (CIOP). "O CIOP, por sua vez, irá repassar a demanda aos policiais do BPA para atuarem na ocorrência de resgate de animais. Em situações assim, o solicitante deve evitar fazer qualquer manuseio com as espécies, visto que pode o animal se sentir ameaçado e atacar", orienta o oficial.

Além do 190, os cidadãos também podem acionar o número 98421-3878 (fiscal interativo BPA).

Encontros

Encontrar um animal silvestre em cidades no período invernoso não é algo difícil para uma pessoa. Até porque essa situação ganha maior incidência justamente na época das chuvas. Em Belém, moradores de bairros, principalmente, da periferia, de vez em quando, avistam cobras e jacarés.

"O processo de urbanização, descarte irregular do lixo, além dos fatores climáticos, contribuem para o aparecimento. Os rios se conectam com os canais e os canais se conectam, via tubulação, com as residências. Então, com o entupimento acaba havendo o aparecimento desses animais", pontua o tenente Klauber.

Apesar da surpresa da situação de se estar perto de um animal silvestre, não se deve travar um combate com ele, porque é crime. A Lei 9.605/98. artigo 29, prescreve que "matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa".

Próximo de um animal silvestre em ambiente urbano:

- Não entre em pânico

- Acionar o número 190, do Centro Integrado de Operações (CIOP)

- CIOP acionará o BPA

- Cidadão não deve fazer qualquer manuseio como animal, para evitar ataques

- Não se deve matar um animal silvestre (Lei 9.605/98)