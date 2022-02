Alter do Chão: Polícia inicia operação para combater garimpos no rio Tapajós

A Polícia Federal iniciou nesta segunda-feira a operação "Caribe Amazônico", nas proximidades da terra indígena Munduruku, Estado do Pará. O objetivo da ação é reprimir atividades de garimpo ilegal na região do rio Tapajós, através da apreensão de materiais e destruição de maquinários utilizados na prática ilegal, bem como a repressão de outros crimes ambientais que impactam na região de Alter do Chão.

A operação é decorrente de informações sobre a contaminação do rio Tapajós, que levaram à necessidade de ações imediatas nas regiões de Itaituba, Jacareacanga, Moraes de Almeida, Creporizinho e Creporizão.

Até o momento já foram inutilizadas quatro pás caveiras e dois motores usados para bombear os sedimentos na extração do ouro que estavam sendo despejados nos igarapés que deságuam no Rio Tapajós, havendo, portanto, a poluição da água.

De acordo com a PF, a ação conjunta acontece durante toda a semana e conta com a participação de cerca de 150 agentes dos órgãos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Marinha, Exército, Força Aérea Brasileira, Bope PMDF, além do Ibama e Funai.