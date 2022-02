Alter do Chão: confira roteiros do que fazer e conhecer em uma das praias mais bonitas do mundo

Grazi Massafera esteve recentemente em Alter do Chão, em Santarém, e os paraenses se empolgaram com a visita da atriz. Essa semana, o ator britânico Louis Partridge esteve por lá e o burburinho ganhou as redes sociais.

Para quem não sabe, Alter do Chão é um distrito de Santarém, com uma distância de 15 km do aeroporto até a localidade. A "pérola do Tapajós" recebe voos diários vindo de algumas capitais do Brasil, como Belém. Quem deseja chegar de carro por lá, é necessário usar a PA-457, que está asfaltada.

Alter do Chão é banhada por rios e chama atenção pelas praias que surgem com a baixa das águas. O período entre agosto a dezembro, conhecido como verão amazônico, é o melhor para visitar o local. Entre esses meses, o volume de água diminui e as praias de areia surgem.

O médico Wagner Andrade marca presença anualmente no local. No segundo semestre, ele desembarca em Alter do Chão com a sua família para desfrutar das belezas locais.

Partindo de Belém, ele começa a pesquisar o valor das passagens com meses de antecedência. “Faço pesquisa do valor em dinheiro e em milhas, e vejo qual sai mais em conta. A dica é olhar sempre com três meses de antecedência, pelo menos”, explicou.

Para quem vai conhecer o local pela primeira vez, Wagner sugere sempre que conhece a culinária tapajônica. “É uma experiência que precisa ser vivida. Sugiro também que conheça as praias do Amor, de Ponta de Pedras, Pindobal e Aramanaí”, contou. Sempre que vai ao local, o médico se delicia com o tambaqui, que além de ter um sabor único, possuiu um aroma especial.

Para facilitar ainda mais o roteiro em Alter do Chão, Marlena Soares, gestora ambiental, montou um roteiro que contempla experiências únicas e necessárias. Veja:

Saiba o que fazer no rio Tapajós

Conhecer a Ilha do Amor – dar para passar um dia inteiro por lá (nas barracas tem comidas e bebidas) e aproveitar o pôr do sol que visto da ilha do amor é fantástico.

Floresta Encantada – é uma floresta alagada que o nome já diz tudo, é encantada. O passeio é de canoa floresta a dentro e tem o restaurante Caranazal, que fica as margens da floresta encantada. Uma delícia tudo!!

Floresta Nacional do Tapajós – Flona – rumo as comunidades, Maguari ou Jamaraquá, as duas oferecem a trilha até a famosa samaúma, a rainha da Amazônia. Ainda tem o passeio de canoa no igarapé, em Jamaraquá. As comunidades também tem artesanatos, óleos naturais e outros atrativos.

Praia Ponta do Maguari

Pindobal

Canal do Jari: para quem quer conhecer de perto as vitórias – régias, além de apreciar a gastronomia de vitória – régia

Praia Ponta de Pedras

A famosa “Casa do Saulo”

O que fazer no Rio Arapiuns?