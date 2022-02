Conheça o ator britânico que esteve em Alter do Chão e confira quem também já visitou o lugar

Muito se falou recentemente sobre a vinda do ator britânico Louis Partridge em Alter do Chão, no Pará. Ele, que fez sucesso ao interpretar o personagem Lorde Tewkesbury no filme "Enola Holmes", produção original da Netflix. Louis contracentou com a estrela de "Stanger Things", Millie Bobby Brown. O artista de 18 anos também já participu do filme "The Lost Girls", onde interpretou Peter Pan.

A ilha, localizada em Santarém já recebeu outros famosos que não pouparam elogios à beleza do lugar. Uma delas foi a atriz Grazi Massafera, que veio ao Pará gravar uma coleção de roupas que fez em parceria com uma marca de fast fashion.

As atrizes Samara Felippo e Giselle Batista também vieram a Alter para passarem a virada do ano de 2022. As duas não deixaram de registrar o momento com fotos em suas redes sociais.

Whindersson Nunes foi outro famoso que visitou o "Caribe Brasileiro" em 2020 e publicou os registros em suas redes sociais. O comediante fez passeio de barco e ainda tirou uma foto com a bandeira do Pará.

A estilista Helô Rocha vtambém esteve em Alter e publicou registros com amigas no local.

Os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites curtiram o carnaval de 2019 em Alter do Chão. Os dois estavam acompanhados do filho. Felipe registrou os momentos e até tirou foto com o barco considerado, pelos paraenses, como "popopô".

Alexandra Forbes, editora da GQ Brasil, foi outra que escolheu a ilha de Santarém para realizar o seu casamento, em 2016.

Até a realeza já visitou o lugar de belezas naturais. O príncipe Charles, herdeiro do trono da Inglatera, esteve na ilha em 2009 e a sua passagem deixou marcas até hoje. Na época, o filho da rainha Elizabeth caminhou rapidamente pelo local e atraiu diversos olhares curiosos.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)