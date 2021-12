VÍDEO: Samara Felippo e Giselle Batista curtem o final de ano em Alter do Chão, no Pará

No fim de ano, vários artistas procuram praias para passar a virada com amigos e familiares, e não foi diferente com as atrizes Samara Felippo e Giselle Batista, que escolheram o Pará, particulmente Alter do Chão, um dos principais cartões postais do Estado, para os festejos antes do início do novo ano.

'Feliz ano novo, queridos. Ficarei sem sinal', postou Samara em um storie no Instagram.

Giselle, que curte Alter do Chão com amigos, também fez vários registros nas redes sociais. Em um dos cliques, colocou o biquíni para jogo e mostrou a boa forma.