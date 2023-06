Agente de trânsito é demitido após advertir prefeito que estacionou em local irregular

Um vídeo viralizou nas redes sociais neste sábado, 3, no qual um agente de trânsito do município de Tucumã, no sudeste do Pará, expõe sua demissão depois de ter pedido que o prefeito da cidade, Celso Lopes Cardoso (PSDB), retirasse o seu carro de cima de uma faixa de pedestre.

Não fica claro, nas imagens, qual foi o momento exato do fato, mas a gravação feita pelo próprio agente de trânsito mostra uma caminhonete branca estacionada em cima de uma faixa de pedestre. O funcionário público relata, enquanto filma, a situação que passou:

"Pedi para o senhor prefeito tirar o carro dele de cima da faixa - falei 'Dr. Celso, bom dia, o senhor está em cima da faixa', mas sabe o que ele falou? 'Tá demitido!'".

VEJA MAIS

Em cima da carroceria do veículo, as imagens mostram um colete com a inscrição "agente de trânsito", o qual é retirado da caminhonete por um homem que aparece na filmagem vestindo uma camisa verde. Ele não chega a ser identificado. Enquanto ele supostamente guarda o colete, o agente de trânsito continua:

"A pessoa que é para dar exemplo, tá aqui ó! Todo errado! Trei meu colete, tá ali. Pode ficar com meu colete, pode ficar com meu serviço, porque ficar vendo coisa errada e ficar calado só porque tem um cargo, é uma palhaçada!", desabafa.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração por estacionar na faixa de pedestre é considerada grave com multa de R$195,23 e cinco pontos na habilitação.

A redação integrada de O Liberal solicita posicionamento da prefeitura de Tucumã sobre o caso.