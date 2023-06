Círio Solidário de Santa Bárbara realiza ações de saúde, cidadania e lazer na região

O Círio Solidário de Santa Bárbara começou hoje, 3, na Paróquia Santa Bárbara, Igreja Matriz do município paraense com entrega de senhas desde às 7h para os atendimentos gratuitos que iniciaram às 8h e encerraram às 13h. Entre eles os serviços oferecidos, atendimentos médicos e emissão de documentos. A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) era de realizar 3 mil atendimentos.

A Região Episcopal Nossa Senhora do Ó, além de atender Santa Bárbara, abrange as comunidades de Benevides e Mosqueiro, por tanto, a região foi beneficiada com a ação. A população pode fazer a verificação de sinais vitais e receber orientações de saúde; além de passar por atendimento especializado nas áreas de gastro, oftalmologia, geriatria, clínica geral, dermatologia, ginecologia e pediatria.

Quem buscou os testes pode fazer consultas com a equipe de enfermagem para aferir pressão e verificar glicemia, além de fazer os testes rápidos: HIV, hepatites b e c, sífilis. Os profissionais da nutrição e odontologia também realizaram ação de avaliação e orientação nutricional e higienização e orientação bucal, respectivamente,

Na parte dos direitos, a população pode solicitar a emissão de documentos: RG, CPF, 2ª via da certidão de nascimento e, também, receber orientação jurídica e emitir carteira de trabalho. Já quem apenas buscou lazer e cuidados, fez os procedimentos estéticos: corte de cabelo, limpeza de pele, design de sobrancelhas e massoterapia.

Além dos serviços ofertados no dia, a Diretoria da Festa de Nazaré também está arrecadando cestas básicas, que serão entregues à paróquia posteriormente. Na primeira edição deste ano, que ocorreu em março, em Ananindeua, 340 cestas básicas foram distribuídas para a Paróquia Nossa Senhora das Graças. Em 2022 foram quatro edições que ofertaram 4.100 atendimentos médicos, 1.100 documentos emitidos, 330 atendimentos jurídicos e mais de 3.000 cestas básicas doadas. Desde de 2020 mais de 10 mil cestas básicas que beneficiaram as paróquias das regiões onde ocorreram as ações.

Para doar a DFN disponibiliza os dados bancários:

Formas de doação:

Chave Pix: doe@ciriodenazare.com.br

Valor: R$ 60,00 (Sessenta reais), que equivale a uma cesta básica com 15 itens.

Dados Bancários: Santuário Mariano Arquidiocesano – Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro.

CNPJ: 24.665.867/0001-24

Banco: 756 – Sicoob Transamazônica

Agência: 4609-4

Sicoob – Conta: 21.759-0