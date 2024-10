Ações sustentáveis de unidades de saúde do governo estadual são reconhecidas nacionalmente

Os hospitais públicos do Governo do Pará foram agraciados com uma Menção Honrosa do Prêmio “Amigo do Meio Ambiente 2024”, concedido pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Essa condecoração não apenas reconhece as melhores iniciativas em sustentabilidade, mas também visa estimular os profissionais e dirigentes das unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) a desenvolverem uma cultura contínua de preservação ambiental, adotando soluções efetivas e ecologicamente sustentáveis.

As unidades de saúde são administradas pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Entre os hospitais reconhecidos, destacam-se em Belém o Hospital Jean Bitar (HJB) e o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR); além do Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves; Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), em Capanema; e Hospital Geral de Tailândia (HGT). A certificação será emitida a partir de 10 de novembro deste ano.

Dentre essas unidades, o CIIR não apenas recebeu a menção honrosa, mas também foi convidado a apresentar seus projetos sustentáveis mais relevantes, na modalidade de pôster, durante a 17ª edição do Seminário Hospitais Saudáveis – SHS 2024, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de outubro, no Hotel Mercury, em Barra da Tijuca – Rio de Janeiro. O tema do seminário é “Resiliência e Adaptação Climática no Sistema de Saúde Brasileiro: um caminho para equidade e justiça social”. O Hospital Regional do Marajó também terá seus projetos de sustentabilidade publicados no site do projeto Hospitais Saudáveis – SHS 2024.

Esse encontro anual reúne profissionais da Rede Global Hospitais Verdes e é um evento gratuito, aberto à participação de todos, especialmente pesquisadores e profissionais de saúde.

As unidades de saúde já mantêm uma sólida cultura de preservação ambiental, implementando educação voltada para práticas hospitalares mais conscientes e sustentáveis. As iniciativas incluem projetos, programas e ações conduzidos pela Comissão de Sustentabilidade de cada unidade.

Unidades Certificadas

CIIR: A gestão do Centro de Reabilitação desenvolve diversos projetos sustentáveis ao longo do ano, como o desafio de reciclagem de resíduos, aumentando sua taxa e eficiência; o projeto meliponário, que inclui a introdução de abelhas sem ferrão e um minhocário em ambiente lúdico; e o Inventário de Gases de Efeito Estufa, utilizando a metodologia GHG Protocol para boas práticas de redução de emissões. Além disso, a iniciativa Eco CIIR se encarrega da coleta e destinação correta de resíduos, em parceria com a E + Reciclagem e a Equatorial Energia. O projeto “Canteiro com a Comunidade” visa promover a educação ambiental e a integração social por meio do plantio de mudas em pneus personalizados em bairros da periferia de Belém.

Essas ações beneficiam colaboradores, usuários e acompanhantes. Josiane da Silva, de 45 anos, e sua filha Valentina Clarice, de 6 anos, que estavam em atendimento no CIIR, aprovaram o reconhecimento. “Sempre participo das ações de sustentabilidade. Acho muito importante o desenvolvimento dos projetos que garantem um futuro melhor para nossos filhos. Preservar o planeta é garantir um oxigênio mais limpo para respirar. O CIIR trabalha essa consciência em meio aos seus serviços de saúde", afirmou.

A diretora-executiva Rejane Xavier parabenizou a equipe multiprofissional por mais um reconhecimento nacional na área da sustentabilidade: “Ter o trabalho reconhecido é sempre uma emoção que gera o sentimento de que estamos no caminho certo para a defesa do meio ambiente em respeito à vida. Parabéns a todos os envolvidos!”.

HJB: Esta unidade hospitalar desenvolve ações sustentáveis desde 2016, com destaque para o projeto “15 Minutos da Sustentabilidade”, que promove palestras sobre educação ambiental; a criação de uma horta hidropônica; um jardim vertical e um espaço sensorial; o descarte correto e reaproveitamento de resíduos; a substituição de copos descartáveis por copos reutilizáveis; e a doação de materiais recicláveis para uma cooperativa em Belém, beneficiando mais de 50 famílias com o Projeto Reciclação. Além disso, o hospital implementa um Inventário de Gases de Efeito Estufa com a metodologia GHG Protocol e boas práticas para a redução de emissões, além de buscar metas de diminuição do consumo de água.

O diretor-executivo do HJB, Giovani Merenda, celebra mais uma certificação sustentável: “Isso reflete o sério trabalho realizado pela equipe multiprofissional, que, além de oferecer assistência de excelência, também se preocupa com a preservação do meio ambiente por meio de ações que contribuem para o bem-estar do planeta. Parabéns a todos!”.

HRPC: O Hospital Regional Público dos Caetés também desenvolve vários projetos sustentáveis, como o Inventário de Gases de Efeito Estufa, utilizando a metodologia GHG Protocol para reduzir emissões; passeios terapêuticos com usuários; palestras em escolas municipais sobre a importância da sustentabilidade; e a manutenção de uma horta terapêutica, além de plantios de mudas de árvores regionais em ações internas e externas.

O diretor-executivo Juliano Botero destaca a importância da certificação “Amigo do Meio Ambiente”: “Esse reconhecimento reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e a implementação de práticas responsáveis em nossa rotina. A preservação do meio ambiente é uma prioridade que se alinha ao nosso papel de promover saúde e bem-estar à população. Este prêmio é fruto do trabalho dedicado de toda a nossa equipe e nos incentiva a continuar buscando inovações sustentáveis dentro da unidade”.

HRPM: A Comissão de Sustentabilidade do Hospital Regional do Marajó conduz vários projetos, incluindo o Inventário de Gases de Efeito Estufa, utilizando a metodologia GHG Protocol; uma horta hospitalar de 180 m² que produz 80% dos legumes consumidos no hospital; e o projeto de "Osmose Reversa" no setor de hemodiálise, que visa reaproveitar 100% da água descartada, representando aproximadamente 59.410 litros mensais.

Outras iniciativas incluem projetos de paisagismo em hortas comunitárias, escolares e residenciais; pontos de coleta de pilhas, baterias e medicamentos; além de visitas comunitárias na horta do HRPM e interações com crianças internadas nas enfermarias.

Cledes Silva, diretor-executivo do HRPM, expressou sua satisfação pelo reconhecimento das ações sustentáveis realizadas na unidade, culminando na certificação com menção honrosa no Prêmio Amigo do Meio Ambiente 2024: “Esse reconhecimento destaca a atuação constante da nossa Comissão de Sustentabilidade, com ações pontuais de compostagem e reciclagem, além de campanhas de redução de resíduos e gases de efeito estufa. Ações que promovem um ambiente e um hospital mais saudáveis”.

HGT: O Hospital Geral de Tailândia se destaca na promoção de boas práticas ambientais, envolvendo usuários, acompanhantes e colaboradores nas ações sustentáveis, como o Inventário de Gases de Efeito Estufa e o incentivo ao uso de bicicletas pelos colaboradores para reduzir emissões poluentes. O HGT ainda mantém uma horta hospitalar, onde os pacientes participam do cuidado com as plantas, o que beneficia sua saúde mental e emocional, entre outras ações sustentáveis.

"Essa conquista reafirma nosso compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. Seguiremos com esse propósito, garantindo que nosso impacto seja positivo tanto para a comunidade quanto para o planeta", afirmou Eduardo Pereira, diretor Executivo do HGT.

HMUE: A unidade também foi contemplada com a certificação “Amigo do Meio Ambiente”, destacando os benefícios das ações sustentáveis tanto para o meio ambiente quanto para a saúde dos pacientes e a eficiência dos serviços.

Redução do Impacto Ambiental: Hospitais são grandes consumidores de recursos e geradores de resíduos. No Metropolitano, a gestão eficiente de resíduos, água e a adoção de métodos de cultivo sustentáveis na horta minimizam o impacto ambiental.

Bem-estar dos pacientes

Estudos mostram que ambientes verdes e sustentáveis têm um impacto positivo na recuperação dos pacientes. A presença de áreas verdes oferece aos pacientes um espaço para relaxar e se conectar com a natureza, reduzindo o estresse e melhorando o bem-estar geral.

Educação e conscientização

Incorporar a sustentabilidade no ambiente hospitalar serve como uma plataforma para educar pacientes, funcionários e a comunidade sobre a importância da preservação ambiental. Atividades de educação ambiental inspiram mudanças positivas no comportamento individual e coletivo.