Ação Mulher: programação e serviços gratuitos para mulheres serão realizados neste sábado (9)

Mulheres de todas as idades poderão desfrutar da programação gratuita do evento “Ação Mulher”, neste sábado (9), em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A ação, que será realizada em Belém, Marabá, Castanhal, Redenção e Santarém, contará com serviços farmacêuticos (aferição de pressão, de glicose, testes e vacinação), serviços e expositores de beleza, aula de dança, sorteio de brindes e muito mais. O objetivo central é oferecer um espaço inclusivo, de lazer e informativo para todas as mulheres participantes.

A iniciativa é promovida pelo Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF-PA), que pela primeira vez em 62 anos de existência, neste ano, possui uma diretoria totalmente feminina. No Pará, a profissão farmacêutica, em sua maioria, possui um número maior de mulheres, sendo exatamente 5.871 farmacêuticas.

Serviço

“Ação Mulher”

Data: 09/03 (sábado)

Horário: 08 às 12h

Local do evento em Belém: Avenida da paz (ao lado do Theatro da Paz), na Praça da República.