CRF-PA celebra Dia Internacional do Farmacêutico

Desde 2010, o dia 25 de setembro é celebrado por farmacêuticos no mundo inteiro, isso porque a Federação Internacional de Farmácia determinou esse dia como o Dia Internacional do Farmacêutico, com o objetivo de dar uma unidade entre a categoria, no mundo inteiro, mas afinal, o que é ser farmacêutico?

Profissional da saúde de mais fácil acesso da população, o farmacêutico é o responsável pela pesquisa, produção, distribuição e promoção do uso seguro e racional dos medicamentos, podendo atuar em mais de 130 especialidades.

A profissão representa a cura, o poder e a sabedoria, transmitidos por meio do conhecimento. Devido sua forte relevância social como agente de saúde, o profissional tem se tornado cada vez mais reconhecido e indispensável para a sociedade. Um atendimento humanizado, com amor e respeito, é sempre o que se tem de um farmacêutico.

Saiba mais sobre o crescimento da profissão, suas áreas de atuação e como se tornar um farmacêutico!

Crescimento da profissão no estado

Atualmente, o estado do Pará conta com mais de 7 mil farmacêuticos, desses, 3 mil só na capital paraense. Além dos profissionais, os segmentos da farmácia têm crescido também, tendo maior inserção do farmacêutico nas áreas da saúde, promovendo a pesquisa, conhecimento e cuidado de todos.

Resposta a esse crescimento está também no aumento nos cursos de graduação. A graduação em farmácia no Pará teve início há 119 anos com a Escola de Farmácia do Pará e, desde então, só tem se expandido. Atualmente, são 20 faculdades com o curso presencial no estado, que no geral, formam mais de mil profissionais por ano.

Pensando na qualidade desse profissional, a nova gestão do Conselho Regional de Farmácia (CRF-PA), eleita no ano de 2022 tem como um dos propósitos a educação continuada, que visa manter esse profissional sempre atualizado, bem como luta pela garantia da graduação presencial como maneira mais efetiva de formar bons profissionais.

O presidente do CRF-PA, Dr. Patrick Cruz, destaca a importância da formação presencial de acadêmicos: “É essencial que acadêmicos tenham os momentos de vivências, experiências únicas de análises laboratoriais, práticas farmacêuticas e cuidado presencial e humanizado de pacientes. Seguindo por esse caminho, teremos a certeza que excelentes profissionais serão formados”, diz.

“Nos últimos anos a categoria farmacêutica tem ganhado mais destaque, reconhecimento e valorização. São conquistas como essas que inspiram nossos futuros profissionais, assim como farmacêuticos a buscarem sempre por mais conhecimento, para levar sempre o melhor cuidado a cada paciente”, finaliza.

Áreas de atuação

Entre diversas áreas da farmácia em crescimento, a Farmácia Estética e as Práticas Integrativas e Complementares têm se destacado com as suas 29 práticas permitidas e realizadas pelo farmacêutico. Práticas como a ozonioterapia, aromaterapia e fitoterapia promovem o bem-estar da população sendo facilmente encontradas em clínicas e até mesmo em algumas unidades de saúde de Belém, de maneira gratuita.

O farmacêutico também atua no consultório farmacêutico, seja ele dentro de um estabelecimento de saúde ou independente, realizando o atendimento, garantindo a avaliação da prescrição e uso correto de medicamentos.

Com a expansão, novas pesquisas, tratamentos, fármacos e inovações o farmacêutico se destaca cada vez mais como profissional essencial para a população.

Diretoria do CRF-PA: Carolina Heitmann, Simone Sena, Patrick Cruz e Jorgete Carneiro (Ascom / CRF-PA)

O Conselho Regional de Farmácia do Pará

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará é uma autarquia federal de regulamentação e fiscalização da profissão farmacêutica em nível estadual. Sua missão é zelar pela profissão farmacêutica a serviço da sociedade, e para isso, atua por meio do exercício legal do poder público federal, fiscalizando os estabelecimentos, orientando e qualificando profissionais farmacêuticos para garantir que a população seja respeitada e melhor assistida em termos de saúde.

O CRF-PA foi o primeiro regional a ser criado no país, em junho de 1961, portando um longo histórico de luta pela valorização da profissão perante a sociedade. Hoje, o Conselho tem sede em Belém e mais quatro seccionais: Castanhal, Santarém, Redenção e Marabá, expandindo sua zona de atendimento e otimizando os serviços de fiscalização.