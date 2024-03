Conferência Nacional de Cultura inicia nesta segunda-feira (04); Grupo Liberal fará cobertura

A 4ª Conferência Nacional de Cultura (CNC) inicia nesta segunda-feira (04), às 18h, com a presença do presidente Lula e da ministra da Cultura, Margareth Menezes, após 11 anos sem ser realizada. O evento é sediado em Brasília e segue até a próxima sexta-feira, 8 de março. Este ano o Grupo Liberal estará presente na cobertura com o jornalista e coordenador do núcleo de cultura, Abílio Dantas, convidado pelo Ministério da Cultura (MinC). A CNC terá nomes da política de cultura do Pará, como a presidente da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Inês Silveira; e artistas de renome nacional como Fafá de Belém e Daniela Mercury.

Nos quatro dias de programação, o encontro reúne as principais representações culturais do país para tratar das políticas públicas que direcionarão o Plano Nacional de Cultura ao longo da próxima década. “O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura se fará presente e a Fumbel, como representante da Região Norte no fórum, também estará presente. A conferência é um momento importante, para que possamos definir as linhas em nível nacional da política de cultura, em todos os estados e cidades brasileiras”, afirma a presidente da Fumbel, Inês Silveira.

Para o jornalista Abílio Dantas, do Grupo Liberal, a Conferência significa um processo de amadurecimento da política cultural no Brasil, por isso a cobertura jornalística do setor de cultura se faz necessária. “Fomos convidados pelo Ministério da Cultura, nós do Grupo Liberal, como o único veículo da região Norte para cobrir a Conferência. Sem dúvida, isso demonstra o que nosso trabalho tem representado, em âmbito nacional, nas diversas plataformas em que atuamos: portal O Liberal.com, jornais impressos O Liberal e Amazônia, rádio Liberal + e Rádio Liberal. Será uma honra estar presente”, destaca o coordenador.

Além de reuniões importantes como as do Conselho Nacional de Política Cultural, a agenda contará com shows abertos ao público na área externa do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. As apresentações estão previstas para começar a partir das 18h e terão entrada gratuita.

Segundo o Ministério da Cultura, o evento deve reunir mais de 3 mil pessoas, público 70% maior que o registrado na última edição do evento, em 2013. Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a realização da 4ª CNC tem uma importância estratégica para o setor, principalmente após a reconstrução do MinC. De acordo com gestora, a política cultural, com a dimensão do Brasil e à altura de sua diversidade e riqueza, só pode ser formulada se os órgãos e gestores de cultura de todo o País estiverem em diálogo com trabalhadores e trabalhadoras do setor, “que são o tecido vivo desta riqueza”.

Confira a programação musical:

Segunda-feira (04)

18h – Abertura DJ;

20h30min – Fafá de Belém convida Jhonny Hooker.

Terça-feira (05)

18h – Abertura DJ; 20h30min – Diogo Nogueira.

Quarta-feira (06)

18h – Abertura DJ;

20h30 – Paulinho da Viola;

22h30 – Salgadinho convida Renegado.

Quinta-feira (07):

18h – Abertura DJ; 20h30min – Academia da Berlinda.

Sexta-feira (08):

18h – Abertura DJ;

19h – Sambaiana convida Paula Lima;

21h – Daniela Mercury convida Majur.