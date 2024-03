Conferência Nacional de Cultura terá shows de Daniela Mercury e Fafá de Belém

A 4ª Conferência Nacional de Cultura será retomada pelo Ministério da Cultura após 11 anos parado. O evento será sediado em Brasília, de 4 a 8 de março. Este ano contará com a participação das cantoras Daniela Mercury e Fafá de Belém na programação musical do evento.

Nos quatro dias de programação, o encontro reúne, em Brasília, as principais representações culturais do país para tratar das políticas públicas que direcionarão o Plano Nacional de Cultura ao longo da próxima década.

Além de reuniões importantes como as do Conselho Nacional de Política Cultural, a agenda contará com shows abertos ao público na área externa do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. As apresentações estão previstas para começar a partir das 18h e terá entrada gratuita.

Segundo o Ministério da Cultura, o evento deve reunir mais de 3.000 pessoas, público 70% maior do que o registrado na última edição do evento, em 2013. Acesse a programação completa da conferência aqui.

Confira a programação musical:

2ª feira (4.mar.2024):

18h – Abertura DJ;

20h30min – Fafá de Belém convida Jhonny Hooker.

3ª feira (5.mar.2024):

18h – Abertura DJ; 20h30min – Diogo Nogueira.

4ª feira (6.mar.2024):

18h – Abertura DJ;

20h30min – Paulinho da Viola;

22h30min – Salgadinho convida Renegado.

5ª feira (7.mar.2024):

18h – Abertura DJ; 20h30min – Academia da Berlinda.

6ª feira (8.mar.2024):

18h – Abertura DJ;

19h – Sambaiana convida Paula Lima;

21h – Daniela Mercury convida Majur.