IV Conferência Nacional de Cultura deverá reunir 3 mil pessoas em Brasília

Após um hiato de 10 anos, o Ministério da Cultura (MinC) volta a promover, de 4 a 8 de março deste ano, a IV Conferência Nacional de Cultura (CNC). Com o tema "Democracia e Direito à Cultura", o evento deverá reunir mais de três mil participantes de todo o Brasil no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF), para debater políticas públicas culturais e definir orientações prioritárias para assegurar transversalidades nas ações do setor. As propostas aprovadas vão embasar as diretrizes do novo Plano Nacional de Cultura (PNC), que nortearão as ações do Ministério na próxima década.

Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a realização da 4ª CNC tem uma importância estratégica para o setor, principalmente após a reconstrução do MinC. De acordo com ela, a política cultural, com a dimensão do Brasil e à altura de sua diversidade e riqueza, só pode ser formulada se os órgãos e gestores de cultura de todo o País estiverem em diálogo com trabalhadores e trabalhadoras do setor, "que são o tecido vivo desta riqueza".

“Esperamos que a conferência seja um ambiente de reflexão crítica, mas, também de proposições inventivas que farão fortalecer os direitos culturais e o estado democrático de direito em nosso país”, destaca a titular da pasta.

A Conferência será a instância máxima de participação popular. “Vamos debater o papel da cultura no enfrentamento das desigualdades sociais, do racismo, sexismo e todas as formas de discriminação. Vamos aprofundar nossos entendimentos sobre o que significa 'federativar' as políticas culturais, para que qualquer cidadão, no mais longínquo território do Brasil, tenha as condições necessárias de exercer seus direitos culturais”, definiu a ministra, que também vai presidir a 4ª CNC e ser delegada nata.

O evento será realizado pelo MinC e pelo Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), e co-realizada pela Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), com apoio da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso Brasil).