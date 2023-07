'A natureza é fogo' é a canção vencedora do XXXVII Festival da Canção Ouremense

A canção “A natureza é fogo” de Pedrinho Callado e Paulinho Pedra Azul foi a grande vencedora do XXXVII Festival da Canção Ouremense, que encerrou na noite deste sábado (22), no município de Ourém. Os compositores receberam o valor de R$ 10 mil em premiação. A edição é marcada pelos 40 anos de tradição do festival. A noite foi fechada com o show da cantora Lia Sophia.

A cantora Renata Del Pinho foi a interprete da música vencedora e disse que se sente muito feliz com a conquista. Um dos compositores da canção, Pedrinho Callado, falou da surpresa da premiação. “A gente já estava se arrumando para ir embora. Nós não imaginávamos que seríamos vencedores”, disse o compositor.

O segundo lugar foi para a canção “Tributo a Nelson Cavaquinho”, de Dayse Puget, que ganhou R$ 5 mil reais. O terceiro lugar foi para “Peneirou”, de Mestre Sales do município de Ourém, que ganhou o prêmio de R$ 3.500. Em quarto lugar ganhou “Meu boi surgiu”, do Mestre Faustino, que também é do município de Ourém, ele ganhou o valor de R$ 2.500.

Dayse diz que a homenagem a Nelson Cavaquinho é pelo legado que o sambista deixou. “Apesar das dificuldades da vida, ele era um artista que não deixava se abalar pelos obstáculos e não perdia a felicidade, por isso, dedico esse prêmio a ele”, diz a compositora, que venceu ganhou o segundo lugar.

Mestre Sales ficou feliz com o resultado, ele disse que estava na expectativa e alcançou e premiação. “Estamos com a missão cumprida, pois o município de Ourém está sendo representado nessa final do festival”, declara o mestre.

Marília Luz é mais uma artista que representa o município de Ourém nessa vitória do festival. “Fico muito feliz em poder levar meu boi para o palco do festival. Dedico esse prêmio ao mestre Faustino, que não pôde comparecer por motivo de doença”, disse Marília.

Já nas categorias, a canção “Tributo a Nelson do cavaquinho” ganhou em “Melhor letra” e e também “melhor intérprete”, que arrecada o valor de R$ 1.500 por cada categoria. O “melhor arranjo” foi para duas canções: Agô e Temporal do Marco, que dividiram o prêmio de R$ 1.500.

Para a premiação de aclamação popular foram contabilizados 214 votos e a vencedora foi a canção “Força negra” com 56 votos, de Annela de Souza Farias.

Tradição

O Festival da Canção Ouremense é o maior e mais antigo Festival de Música do Estado do Pará. Em 1983, um grupo de compositores e intérpretes que juntamente com amantes da música local, inspirado nos grandes festivais nacionais, elaborou o primeiro festival.

Dentre algumas das pessoas responsáveis pela elaboração da programação estavam: Donato Sarmento, Humbertinho, Fernando Piauí, Alderico Aires, Veloso Neto, Tomaz Ruffeil, Marcos Ruffeil, entre outros, que se disponibilizaram em contribuir à coordenação do projeto.

Andrey Souza, que é um dos coordenadores do festival, diz que a tradição do festival é resultado de um ato de resistência de 40 anos. "Esse ano vamos celebrar 40 anos de festival, é uma marca profunda na música paraense e brasileira, essa celebração vem com muitas novidades, principalmente voltadas para valorização dos artistas que fizeram esse festival para as novas gerações", destaca o coordenador do evento.

Atualmente, o festival abrange os 144 municípios do estado, além de ganhar repercussão nacional com a participação de artistas de outros estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Manaus e entre outros.

