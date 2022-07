Festival da Canção Ouremense retorna ao formato presencial com novidades

Um dos festivais mais antigos e principais do estado retorna para o formato presencial depois de dois anos, em decorrência da pandemia. Nesta quinta-feira (21), o XXXVI Festival da Canção Ouremense apresenta ao público novas propostas de músicas e artistas do Pará e do Brasil. Nesta edição, o evento aumentou os valores em dinheiro para os ganhadores e ainda convidou a atração nacional, Sandra de Sá, para fechar o festival.

Em três dias de programação, o festival ainda conta com as apresentações de Netto Lima e Banda que vai agitar o público no dia da abertura e a atração de sábado (22), dia da segunda eliminatória, a festa fica por conta de Orquestra Aerofônica + Layse e Os Sinceros.

O primeiro colocado vai receber R$10.000 pela melhor composição, o segundo receberá R $5.000, o terceiro R $3.5000 e o quarto lugar R $2.500. Os critérios de avaliação dos candidatos serão diante do melhor arranjo, melhor letra, melhor intérprete e aclamação popular.

A cantora paraense Renata Del Pino esteve na última edição presencial, em 2019, e interpretou a música "Sublime Choro" que venceu na categoria melhor letra e melhor arranjo. Para a artista o festival é de grande importância, já que é uma programação com tradição e resistência, pois representa um setor da cultura que está se perdendo.

"Os festivais têm história no nosso país, pois sabemos que as décadas de 70 e 80 foram marcados por grandes festivais nacionais. É algo que é muito bom, pois há o envolvimento de muita gente. Eu vejo que hoje os festivais mudaram um pouco o formato, mas tudo é válido, pois aqui no norte já temos poucos espaços para apresentar nossos trabalhos e o que tiver de oportunidade os artistas agradecem", destaca Renata Del Pinõ.

A primeira vez que Renata participou do festival foi em 2010, mas de 2014 até 2019 ela foi ativa na disputa consecutivamente e nessa trajetória já coleciona alguns prêmios. "Nos dois últimos tive a felicidade de ganhar prêmios em várias categorias com as músicas dos compositores que eu defendi", diz a artista.

A cantora Layse, que faz parte do grupo Layse e o Sinceros, diz que se sente muito feliz em poder estar presente ao lado de artistas importantes e de um festival tradicional como o de Ourém. "O Pará é maravilhoso e fazer parte da programação é uma honra, já que será um grande encontro com músicos e artistas não só do Pará, mas como de outros cantos do país", diz a cantora.

O Festival

O Festival da Canção Ouremense é o maior e mais antigo Festival de Música do Estado do Pará. Em 1983, um grupo de compositores e intérpretes que juntamente com amantes da música local, inspirado nos grandes festivais nacionais, elaborou o primeiro festival.



Dentre algumas das pessoas responsáveis pela elaboração da programação estavam: Donato Sarmento, Humbertinho, Fernando Piauí, Alderico Aires, Veloso Neto, Tomaz Ruffeil, Marcos Ruffeil, entre outros, que se disponibilizaram em contribuir à coordenação do projeto.



Atualmente, o festival abrange os 144 municípios do estado, além de ganhar repercussão nacional com a participação de artistas de outros estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Manaus e entre outros.

Festival foi declarado Patrimônio Imaterial do Estado no ano passado

O título de Patrimônio Imaterial do estado representa a coroação e reconhecimento de quase 40 anos de incentivo à cultura, já que durante todo esse período vem atravessando gerações e fortalecendo a cultura do município e do estado. O título foi concedido em novembro do ano passado por meio do projeto da deputada estadual Diana Belo.



A Secretária de Juventude Cultura Lazer e Turismo ( SEJUCULT), Ebe Potiguar, diz que é muito importante o título pois é um sentimento de merecimento e de pertencimento, pois durante quase quatro décadas artistas locais vêm sendo valorizados e com possibilidade de mostrarem sua arte.



"O festival é grandioso pela sua história e por acolher artistas da região e também de fora do estado. É muito importante o título para coroar toda essa dedicação que acabou transformando o festival em tradição", destaca Ebe.