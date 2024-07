‘Vítima de uma covarde tentativa de assassinato’, diz Milei sobre atentado a Trump

O presidente argentino, Javier Milei, repudiou, por meio das redes sociais, o suposto atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levou um tiro de raspão na orelha durante um ataque, no momento em que o presidenciável fazia um comício na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A Argentina expressou repúdio ao incidente por meio da conta oficial do governo e de Milei.

“O presidente Javier Milei expressa seu mais energético repúdio à tentativa de assassinato contra o ex-presidente e candidato a presidência Donald Trump”, escreve no comunicado. O governo da Argentina foi o primeiro a reagir ao episódio publicamente.

Por meio do perfil pessoal, Milei também escreveu: “Todo meu apoio e solidariedade ao Presidente e candidato Donald Trump, vítima de uma covarde tentativa de assassinato que colocou em risco sua vida e a de centenas de pessoas”, descreve.

Milei completa: “Não surpreende o desespero da esquerda internacional que hoje vê como sua ideologia nefasta expira, e está disposta a desestabilizar as democracias e promover a violência para se enraizar no poder. Com pânico de perder nas urnas, recorrem ao terrorismo para impor sua agenda retrógrada e autoritária”.

“Espero a rápida recuperação do Presidente Trump e que as eleições nos Estados Unidos sejam realizadas de forma justa, pacífica e democrática.”, finaliza o presidente da Argentina. Em uma outra publicação, Milei postou uma foto junto com Trump.

Ex-presidente Cristina Kirchner também lamenta o ataque

A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que também sofreu tentativa de assassinato, escreveu no X: “Há alguns instantes acabo de ver na televisão imagens terríveis. Toda minha solidariedade com o ex-presidente dos EUA e atual candidato Donald Trump pelo atentado que sofreu há umas horas no estado da Pensilvânia.

"Acho que não é necessário esclarecer que não temos as mesmas ideias: o respeito à vida dos nossos semelhantes está acima de toda diferença política ou ideológica”, completa a ex-presidente argentina.