Trump está bem, diz porta-voz do ex-presidente após ser ferido em comício na Pensilvânia

O porta-voz de Donald Trump, Steven Cheung, disse que o ex-presidente “está bem” após ser ferido em um comício da campanha à Presidência dos Estados Unidos, na Pensilvânia, neste sábado (13). Trump foi retirado do palco em um comício após tiros serem ouvidos no local.

“O presidente Trump agradece às autoridades e aos socorristas pela sua ação rápida durante este ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Mais detalhes virão”, disse Cheung em comunicado.

De acordo com Anthony Guglielmi, chefe de comunicações do Serviço Secreto dos Estados Unidos, o ex-presidente está seguro.

“Um incidente ocorreu na noite de 13 de julho, num comício de Trump na Pensilvânia. O Serviço Secreto implementou medidas de proteção e o ex-presidente está seguro. Esta é agora uma investigação ativa do Serviço Secreto e mais informações serão divulgadas quando disponíveis”, detalha Guglielmi em comunicado.

O caso

Jornalistas que estavam no local relataram que ouviram “uma série de fortes explosões ou estrondos” antes que agentes do Serviço Secreto corressem em direção a Trump. Ele saiu com um ferimento na orelha e estava sangrando. Também gritou de volta para a multidão e ergueu o punho. Posteriormente, o ex-presidente foi levado para um veículo e retirado do local.