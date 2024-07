Jair Bolsonaro manifesta apoio a Trump após incidente em comício: ‘Nos veremos na posse’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para se pronunciar após tiros serem disparados durante um comício de Donald Trump neste sábado (13/7). O candidato à presidência dos Estados Unidos saiu do local às pressas e ensanguentado.

No “X”, antigo Twitter, Bolsonaro prestou apoio a Trump. “Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos veremos na posse”, escreveu. Veja:

Lula também se pronunciou nas redes sociais declarando que o atentado contra Trump deve ser "repudiado veemente por todos os defensores da democracia". "O que vimos hoje é inaceitável", declarou.

Entenda os acontecimentos na Pensilvânia

Trump falava para o público quando o seu discurso foi interrompido por barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo. No vídeo que circula nas redes sociais, ele se abaixa, e é cercado por seguranças. Em seguida, aparece com marcas de sangue no rosto. Antes de ser retirado pelos agentes, Trump ergue o punho para as câmeras e gesticula por sete segundos.

Segundo informações do The New York Times, um porta-voz de Trump disse que ele estava “bem e sendo examinado em um centro médico local”.