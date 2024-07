Atirador e mais uma pessoa teria morrido após ataque a Trump, diz imprensa norte-americana

Duas pessoas morreram após os disparos no comício contra Donald Trump nos Estados Unidos, incluindo o atirador responsável pelo ataque, neste sábado (20). As informações são do The Washington Post. O ex-presidente passa bem, de acordo com detalhamento da repórter Meryl Kornfield, que afirmou ter entrevistado o promotor distrital do condado de Butler, Richard Goldinger.

Trump saiu às pressas e sangrando após barulhos de tiros. Ainda não há informações oficiais sobre o que de fato aconteceu. Vídeos que circulam nas redes mostram o ex-presidente discursando e sendo interrompido pelos barulhos, semelhantes a disparos de arma de fogo. Ele se abaixa, é cercado por seguranças e aparece com marcas de sangue no rosto.

Antes de ser retirado, Trump ergue o punho para as câmeras e gesticula por sete segundos. Segundo informações do The New York Times, um porta-voz de Trump disse que ele estava “bem e sendo examinado em um centro médico local”.

Nas redes, apoiadores de Trump já falam que ele sobreviveu a uma “tentativa de assassinato”, embora ainda não tenha sido confirmada a informação de que o ex-presidente foi alvo de disparos. Trump está disputa eleitoral nos Estados Unidos, que terá eleições em novembro.