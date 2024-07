Trump foi alvo de disparos de um francoatirador, confirma porta-voz do Serviço Secreto

Em um comunicado, o porta-voz do Serviço Secreto disse que o autor dos disparos que atingiram o ex-presidente Donald Trump neste sábado (13), durante comício eleitoral na Pensilvânia, atirou "em direção ao palco de uma posição elevada fora do local", sendo, portanto, um francoatirador, ou seja, uma pessoa que agiu sozinha. Duas pessoas morreram no atentado, incluindo o atirador, e uma ficou ferida. O caso está sendo investigado como "tentativa de assassinato".

"Durante o comício de campanha do ex-presidente Trump em Butler, Pensilvânia, na noite de 13 de julho, aproximadamente às 18h15, um suposto atirador disparou vários tiros em direção ao palco de uma posição elevada do lado de fora do local do comício", disse o porta-voz Anthony Guglielmi, acrescentando que o suspeito foi "neutralizado" na sequência.

O Serviço Secreto dos EUA neutralizou o atirador, que já faleceu. O Serviço Secreto dos EUA respondeu rapidamente com medidas protetivas e o ex-presidente está seguro e sendo avaliado. Um espectador foi morto e dois espectadores ficaram gravemente feridos. O incidente está atualmente sob investigação e o Serviço Secreto formalmente notificou o Departamento Federal de Investigação”, destaca a nota.

Distância

E ainda, O procurador do Condado de Butler, Richard Goldinger, disse que o autor dos disparos em um comício de Donald Trump estava na cobertura de um edifício adjacente ao local do evento. "Ele precisou de um fuzil porque estava a diversas centenas de metros de distância", declarou.