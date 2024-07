Após ataque, Trump diz que tiro perfurou orelha: 'Senti a bala rasgando pele'

O ex-presidente Donald Trump disse que foi baleado e atingido por uma bala na “parte superior da minha orelha direita” durante um comício da campanha à Presidência dos Estados Unidos neste sábado (13). O presidenciável disse em uma declaração do Truth Social que “soube imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele”.

Ainda de acordo com sua mensagem, houve muito sangramento e, após isso, ele percebeu o que estava acontecendo. “Quero agradecer ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e a todas as autoridades policiais pela rápida resposta ao tiroteio que acabou de ocorrer em Butler, Pensilvânia”, diz Trump no comunicado.

“Mais importante ainda, quero apresentar as minhas condolências à família da pessoa que morreu e também à família de outra pessoa que ficou gravemente ferida. É incrível que tal ato possa ocorrer em nosso país”, completa o presidenciável no pronunciamento. Ele destaca, ainda, que não se tem maiores informações sobre o responsável pelo ataque.

De acordo com ele: “Nada se sabe até o momento sobre o atirador, que já está morto. Fui atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita. Eu soube imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele. Houve muito sangramento, então percebi o que estava acontecendo. Deus abençoe a américa”.