Veja o provável momento em que snipers abatem o suposto francoatirador de Donald Trump

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o suposto momento em que snipers abatem o suposto francoatirador que atingiu o pré-candidato à Presidência, Donald Trump, no momento em que ele discursava para apoiadores na Pensilvânia e foi atingido por tiros na orelha neste sábado (13).

Nas imagens, é possível observar que o evento seguia mesmo em meio ao tumulto. Em certo momento, o sniper efetuou diversos disparos em direção a pessoa que teria atirado em Trump. Após os tiros, a multidão que ainda estava no local ficou assustada.

O ataque

O ex-presidente Donald Trump foi retirado do palco em um comício na Pensilvânia, após barulhos de disparos e gritos na multidão. Agentes do Serviço Secreto removeram Trump do palco após ele deitar no chão, por orientação da segurança, durante o comício em Butler, na Pensilvânia.