Depois de sofrer atentado, Trump agradece socorro e lamenta morte de apoiador em comício

Poucas horas depois de sofrer um ataque a tiros, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se manifestou na noite deste sábado (13). O presidenciável foi retirado sangrando às pressas do local onde estava. O pré-candidato à Presidência discursava para apoiadores na Pensilvânia quando tiros foram disparados no local. O possível atirador foi morto, e um participante do evento, apoiador de Trump, também perdeu a vida.

Trump agradeceu ao Serviço Secreto pela resposta rápida e prestou condolência às famílias das vítimas. “Fui atingido por uma bala que passou pela parte de cima da minha orelha direita. Eu sabia imediatamente que algo estava errado quando ouvi um zumbido, tiros, e imediatamente senti a bala raspando pela pele. Muito sangue se espalhou, então percebi o que estava acontecendo”, escreveu.

A polícia trata o caso como tentativa de assassinato. Vídeos que circulam nas redes mostram o ex-presidente discursando e sendo interrompido pelos disparos de arma de fogo. Ele se abaixa, é cercado por seguranças e aparece com marcas de sangue no rosto.

O atual presidente dos EUA Joe Biden também emitiu nota dizendo ter sido informado sobre o tiroteio no comício de Donald Trump na Pensilvânia e do estado de saúde de Trump. “Estou grato em saber que ele está seguro e bem. Estou rezando por ele e sua família e por todos