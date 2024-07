Atirador que estava em comício de Trump foi “neutralizado”, dizem fontes

O suposto atirador envolvido em um incidente no comício de Donald Trump na Pensilvânia foi “neutralizado” neste sábado (13), de acordo com várias fontes policiais. A imprensa norte-americana também repassou a mesma informação. Além dele, um espectador também teria sido morto.

"O promotor público do condado de Butler, Richard Goldinger, disse que duas pessoas estão mortas, incluindo um aparente atirador", informou o The Washington Post. A ABC News citou Goldinger dizendo que um segundo espectador também pode ter sido atingido.

No X (ex-Twitter), publicações mostram imagens de um homem caído sobre o telhado de um galpão, próximo do palco onde Trump discursava. O vídeo atribui ao homem, que parece morto, a autoria do suposto tiro que teria atingido o ex-presidente de raspão.

VEJA MAIS

Segundo o porta-voz de Trump, Steven Cheung, o ex-presidente “está bem”.

Jornalistas presentes no local relataram que ouviram “uma série de fortes explosões ou estrondos” antes que agentes do Serviço Secreto corressem em direção a Trump.

Trump saiu com um ferimento na orelha e estava sangrando. Ele também gritou de volta para a multidão e ergueu o punho.

De acordo com o porta-voz de Trump, Steven Cheung, o ex-presidente “está bem”.