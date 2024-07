Lula diz que ataque a Trump 'deve ser repudiado’ e classifica o atentado como ‘inaceitável’

Após o atentado a tiros contra um comício da campanha de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, na Pensilvânia, neste sábado (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou sobre o caso, nas redes sociais, e classificou o episódio como "inaceitável". Lula afirmou que o ataque "deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política".

“O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável”, disse o chefe do executivo brasileiro por meio do “X” (antigo Twitter).

O ataque

Candidato a presidente dos EUA, Donald Trump foi retirado do palco de um comício em Butler, na Pensilvânia, após sons que se assemelham a tiros. A imagem mostra o que parece ser sangue na orelha de Trump. Segundo o Serviço Secreto dos EUA, ele está seguro e medidas de proteção foram implementadas ao seu redor.

Bolsonaro também se manifestou

O ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, também prestou solidariedade a Trump por meio das redes sociais. “Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos vemos na posse”, disse Bolsonaro em seu perfil no X, junto da foto de Trump ferido, mas com o punho erguido.