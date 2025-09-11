VÍDEO: homem é flagrado celebrando disparo que atingiu ativista Charlie Kirk em evento nos EUA

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem comemora após um tiro atingir o ativista de extrema-direita Charlie Kirk, na última quarta-feira (10/6), durante um evento na Universidade Utah Valley, no oeste dos Estados Unidos. Nas imagens, enquanto a plateia se protege de possíveis novos disparos, o homem se levanta, sorri e cerra o punho, depois agita os braços de forma efusiva, demonstrando celebração pelo ocorrido. A identidade dele ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Charlie Kirk, de 31 anos, era CEO e cofundador da organização política de direita Turning Point USA, influenciador digital, podcaster e aliado do ex-presidente americano Donald Trump. Ele era uma figura central na mobilização da juventude conservadora e vinha liderando iniciativas para fortalecer o Partido Republicano nas eleições de 2024, buscando engajar eleitores que, segundo ele, eram apoiadores de Trump, mas que raramente votavam.

No momento do ataque, Kirk discursava sentado sob uma tenda, com uma placa à sua frente escrita “Me prove que estou errado”. Um disparo foi ouvido e ele tombou da cadeira, provocando pânico entre os presentes, que correram para se proteger. A deputada republicana Marjorie Taylor Greene divulgou imagens do atentado, que chocaram a opinião pública.

Nas redes sociais, internautas reagiram com indignação à cena da comemoração. “O cara estava literalmente no meio da multidão torcendo por isso!?” questionou uma usuária. Outra escreveu: “Absolutamente ninguém merece isso”. E um terceiro comentou: “Eu não gostava do cara [Kirk] nem concordava com ele, mas sou maduro o suficiente para não brincar sobre isso”.

Confira o vídeo da "comemoração":

#rip #politicstiktok #ripcharlie ♬ Danger - SoundAudio @one_purple_sock Please find the guy cheering after Charlie’s Death!! What is wrong with people??? Make him famous!!! If we continue to lack empathy and compassion this country is more doomed than we already knew it was. If you celebrate someone’s death, whatever your views, you are part of the problem- don’t try to fool yourself. #charliekirk

Casado com Erika Kirk, ex-Miss Arizona, com quem teve dois filhos, Charlie Kirk era visto por Donald Trump como um dos principais expoentes da nova geração do conservadorismo nos Estados Unidos. O ex-presidente lamentou publicamente a morte do ativista em suas redes sociais, dizendo: “Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim (...) Charlie, nós te amamos!”. Trump também ressaltou a importância de Kirk na conquista do apoio jovem durante sua última campanha presidencial.

Até o momento, as motivações do ataque não foram confirmadas, e nenhum suspeito foi oficialmente identificado.