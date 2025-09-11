Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: homem é flagrado celebrando disparo que atingiu ativista Charlie Kirk em evento nos EUA

Influenciador de extrema-direita e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento na Universidade Utah Valley, no estado de Utah

Hannah Franco
fonte

Ativista de extrema-direita Charlie Kirk é morto a tiros; vídeo mostra comemoração de homem na plateia (Reprodução/TikTok)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem comemora após um tiro atingir o ativista de extrema-direita Charlie Kirk, na última quarta-feira (10/6), durante um evento na Universidade Utah Valley, no oeste dos Estados Unidos. Nas imagens, enquanto a plateia se protege de possíveis novos disparos, o homem se levanta, sorri e cerra o punho, depois agita os braços de forma efusiva, demonstrando celebração pelo ocorrido. A identidade dele ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Charlie Kirk, de 31 anos, era CEO e cofundador da organização política de direita Turning Point USA, influenciador digital, podcaster e aliado do ex-presidente americano Donald Trump. Ele era uma figura central na mobilização da juventude conservadora e vinha liderando iniciativas para fortalecer o Partido Republicano nas eleições de 2024, buscando engajar eleitores que, segundo ele, eram apoiadores de Trump, mas que raramente votavam.

VEJA MAIS

image VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador
Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

image Veja o que se sabe até agora sobre o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk

No momento do ataque, Kirk discursava sentado sob uma tenda, com uma placa à sua frente escrita “Me prove que estou errado”. Um disparo foi ouvido e ele tombou da cadeira, provocando pânico entre os presentes, que correram para se proteger. A deputada republicana Marjorie Taylor Greene divulgou imagens do atentado, que chocaram a opinião pública.

Nas redes sociais, internautas reagiram com indignação à cena da comemoração. “O cara estava literalmente no meio da multidão torcendo por isso!?” questionou uma usuária. Outra escreveu: “Absolutamente ninguém merece isso”. E um terceiro comentou: “Eu não gostava do cara [Kirk] nem concordava com ele, mas sou maduro o suficiente para não brincar sobre isso”.

Confira o vídeo da "comemoração":

 

@one_purple_sock Please find the guy cheering after Charlie’s Death!! What is wrong with people??? Make him famous!!! If we continue to lack empathy and compassion this country is more doomed than we already knew it was. If you celebrate someone’s death, whatever your views, you are part of the problem- don’t try to fool yourself. #charliekirk #rip #politicstiktok #ripcharlie ♬ Danger - SoundAudio

 

Casado com Erika Kirk, ex-Miss Arizona, com quem teve dois filhos, Charlie Kirk era visto por Donald Trump como um dos principais expoentes da nova geração do conservadorismo nos Estados Unidos. O ex-presidente lamentou publicamente a morte do ativista em suas redes sociais, dizendo: “Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim (...) Charlie, nós te amamos!”. Trump também ressaltou a importância de Kirk na conquista do apoio jovem durante sua última campanha presidencial.

Até o momento, as motivações do ataque não foram confirmadas, e nenhum suspeito foi oficialmente identificado.

Trump diz que condenação de Bolsonaro é 'terrível' e que está 'muito descontente'

11.09.25 21h28

Em telefonema, Lula e chanceler alemão reforçam apoio à assinatura do acordo Mercosul-UE

11.09.25 19h59

REPERCURSÃO

Imprensa internacional repercute condenação de Bolsonaro no STF; veja

O tema ganhou destaque nas páginas iniciais dos principais portais de notícias do planeta

11.09.25 19h28

Rubio sobre condenação de Bolsonaro: EUA responderão adequadamente a essa caça às bruxas

11.09.25 19h13

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MADURO X TRUMP

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Vestido com uniforme militar, Maduro supervisionou uma cerimônia em que ordenou a mobilização de milícias civis e afirmou que haveria uma "luta armada" em caso de ataque.

06.09.25 14h33

BEBÊ SURPRESA

Mulher descobre gravidez ao dar à luz em banheiro de casa: 'Achei que ia morrer'

Fotógrafa americana de 30 anos achou que estava morrendo ao sentir fortes dores, mas deu à luz uma menina sem saber que estava grávida. Relato viralizou nas redes sociais.

08.09.25 21h22

