VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador

O homem inicialmente apontado como suspeito de assassinar o influenciador conservador Charlie Kirk foi liberado após interrogatório, segundo informou o FBI na noite desta quarta-feira (10). O caso segue sem autor identificado e está sendo tratado como prioridade pelas autoridades federais.

Mais cedo, um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando um homem sendo imobilizado por policiais nos arredores da Universidade Utah Valley, onde ocorreu o atentado que matou Kirk, de 31 anos, durante um evento ao ar livre. Nas imagens, ele grita: “Atire em mim! Atire em mim!” enquanto é detido pelos agentes. No entanto, o FBI esclareceu que o homem não tem ligação direta com o assassinato.

"O indivíduo sob custódia foi liberado após interrogatório policial. Nossa investigação continua e continuaremos divulgando informações em nome da transparência", informou o diretor do FBI, Kash Patel, no X (antigo Twitter).

Nas imagens do atentado, divulgadas pela deputada republicana Marjorie Taylor Greene, Kirk aparece sentado em uma tenda com a placa “Me prove que estou errado” à sua frente, quando o som de um disparo é ouvido. O influenciador então tomba da cadeira, gerando pânico entre os presentes.

A morte do influenciador foi confirmada publicamente pelo próprio Donald Trump, que lamentou o ocorrido em suas redes sociais. “Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim (...) Charlie, nós te amamos!”, publicou o ex-presidente, que descreveu Kirk como “essencial” na conquista do apoio jovem durante a última campanha presidencial.

Pouco tempo após o ataque, o diretor do FBI, Kash Patel, publicou no X (antigo Twitter) que o autor dos disparos já estava sob custódia. "O responsável pelo horrível tiroteio de hoje, que tirou a vida de Charlie Kirk, está agora sob custódia. Agradecemos às autoridades locais e estaduais de Utah pela parceria. Forneceremos atualizações quando possível", escreveu. No entanto, horas depois, a informação foi atualizada.

O ataque ainda não teve motivação confirmada, e nenhum suspeito oficial foi identificado até o momento. A Polícia Federal dos EUA (FBI) segue liderando as investigações, com apoio das autoridades locais do estado de Utah.