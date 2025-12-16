Trump adiciona cinco países à sua lista de proibição de entrada nos EUA

O governo de Donald Trump ampliou nesta terça-feira, 16, sua proibição de entrada nos Estados Unidos. O governo republicano acrescentou a proibição de entrada a cidadãos de cinco países, além de restringir completamente a entrada de pessoas com documentos de viagem emitidos pela Autoridade Palestina.

Veja a seguir quais são os países:

Burkina Faso Mali Níger Sudão do Sul Síria

A medida faz parte dos esforços contínuos para endurecer os padrões de entrada nos EUA para viagens e imigração. A decisão segue-se à prisão de um afegão suspeito do tiroteio contra dois membros da Guarda Nacional no fim de semana do Dia de Ação de Graças perto da Casa Branca. O suspeito se declarou inocente das acusações de homicídio e agressão.

Em junho, Trump anunciou que os cidadãos de vários países teriam sua entrada proibida e que os de outros sete enfrentariam restrições. A decisão ressuscitou uma política emblemática de seu primeiro mandato. A proibição anunciada em junho incluía 12 nações:

Afeganistão Mianmar Chade República do Congo Guiné Equatorial Eritreia Haiti Irã Líbia Somália Sudão Iêmen

Trump ainda aumentou as restrições a visitantes de outros sete países:

Burundi Cuba Laos Serra Leoa Togo Turcomenistão Venezuela

Além disso, 15 países adicionais foram incluídos na lista de nações que enfrentam restrições parciais:

Angola Antígua e Barbuda Benim Costa do Marfim Dominica Gabão Gâmbia Malaui Mauritânia Nigéria Senegal Tanzânia Tonga Zâmbia Zimbábue

A administração Trump afirmou nesta terça que muitos dos países com restrições de viagem apresentavam "corrupção generalizada, documentos civis fraudulentos ou pouco confiáveis e antecedentes criminais" que dificultavam a avaliação de seus cidadãos para viajar aos Estados Unidos.

Também afirmou que alguns países apresentavam altas taxas de pessoas que permaneciam além do prazo de validade de seus vistos, se recusavam a receber seus cidadãos que os Estados Unidos desejavam deportar ou "em geral careciam de estabilidade e controle governamental", o que dificultava a avaliação.

"As restrições e limitações impostas pela Proclamação são necessárias para impedir a entrada de cidadãos estrangeiros sobre os quais os Estados Unidos não têm informações suficientes para avaliar os riscos que representam, obter cooperação de governos estrangeiros, fazer cumprir nossas leis de imigração e avançar em outros objetivos importantes de política externa, segurança nacional e contraterrorismo", diz o documento da Casa Branca que anuncia as mudanças.

Com informações da Associated Press.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.