Mundo

Influenciador aliado de Trump morre após ser baleado durante evento em universidade nos EUA

Charlie Kirk foi atingido por disparos em evento na Universidade Utah Valley; suspeito segue foragido

Riulen Ropan
fonte

Kirk é considerado peça-chave para o movimento conservador entre jovens nos EUA. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O influenciador de extrema-direita Charlie Kirk, líder da organização Turning Point USA e aliado próximo do presidente Donald Trump, morrreu após ser baleado nesta quarta-feira (10) enquanto discursava no campus da Universidade Utah Valley, nos Estados Unidos.

De acordo com a porta-voz da instituição, Ellen Treanor, o disparo ocorreu cerca de 20 minutos após o início da palestra. O atirador teria feito os disparos do Losee Center, prédio localizado a aproximadamente 200 metros do local do evento. Inicialmente, circulou a informação de que o suspeito havia sido preso, mas a universidade confirmou que ele segue foragido.

O FBI e o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) foram acionados e enviaram agentes à cena do crime. A procuradora-geral Pam Bondi afirmou que as investigações estão em andamento.

O evento foi interrompido imediatamente, e Kirk foi retirado do auditório por seguranças. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do ativista nem sobre a identidade do autor dos disparos.

O caso ganhou repercussão nacional e mobilizou o campo político. Donald Trump se manifestou em sua rede Truth Social, dizendo: “O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia ou tinha o Coração da Juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós. Melania e meus pêsames à sua linda esposa Erika e à família. Charlie, nós te amamos!”

Kirk foi considerado peça-chave para o movimento conservador entre jovens nos EUA, especialmente após ter sido apontado como figura essencial na estratégia eleitoral republicana em 2024.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

