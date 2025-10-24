Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: grupo de orcas afunda barco de família durante travessia pelo Oceano Atlântico

Família francesa foi resgatada por pescadores após horas à deriva; especialistas dizem que comportamento dos animais não é considerado ataque deliberado

Hannah Franco
fonte

Orcas colidem com embarcação e afundam barco de família francesa perto de Peniche, em Portugal; veja o vídeo (Reprodução/BFMTV)

Uma família francesa viveu momentos de desespero no Oceano Atlântico, próximo à costa de Portugal, depois que o barco em que viajavam foi afundado por um grupo de sete orcas. O incidente ocorreu no dia 10 de outubro, a cerca de 72 km da cidade de Peniche, e foi revelado nesta sexta-feira (24/10) pela emissora francesa BFMTV. 

A embarcação era conduzida por Adrien Deparis, que viajava com a esposa e as três filhas do casal, de 12, 10 e 8 anos, em uma travessia pelo Atlântico planejada havia mais de um ano. Segundo o francês, as orcas cercaram o barco e começaram a bater contra o casco e o leme com as cabeças e as caudas.

“Elas se concentraram na estrutura e no leme, batiam sem parar. Nesse momento, percebi que o barco ia afundar”, relatou Deparis à BFMTV.

Em poucos minutos, o sistema de direção foi danificado e a cabine começou a alagar. A esposa de Adrien acionou a guarda costeira portuguesa, que enviou um helicóptero e um barco de resgate. No entanto, o grupo ficou à deriva por horas, enquanto as orcas permaneceram próximas por cerca de 40 minutos antes de se afastarem.

Durante o caos, o bote salva-vidas chegou a se soltar, e Adrien precisou mergulhar no mar para recuperá-lo. “Entramos em modo de sobrevivência. Não tive escolha e também não dava para pensar muito no que fazer naquela situação”, contou.

A família foi localizada e resgatada por um barco de pesca que passava pela região. Todos foram levados em segurança até Lisboa pela Marinha de Portugal e passam bem.

Apesar do susto e da perda total da embarcação, Adrien disse que não pretende desistir da vida no mar. “Foi puro azar o ocorrido. Isso não vai nos impedir de voltar a navegar. Só teremos mais cuidado da próxima vez”, disse o francês, emocionado.

Palavras-chave

incidente

baleias
Mundo
.
