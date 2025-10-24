Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

ONU: Guterres pede reforma 'urgente' do Conselho de Segurança para melhorar legitimidade

Estadão Conteúdo

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou que a legitimidade "frágil" do Conselho de Segurança pode colocar em risco a paz global, se permanecer estagnado e não cumprir seu principal propósito, em discurso feito nesta sexta-feira, 24. Para resolver isso, ele pediu uma reforma.

"Embora o Conselho tenha desempenhado um papel central na manutenção da paz, na resolução de conflitos e na defesa do direito internacional, seu sistema de veto frequentemente paralisou ações e gerou críticas", menciona o texto da ONU.

De acordo com a organização, a estrutura do órgão é vista por muitos países e altos funcionários como pouco representativa, deixando regiões como África e América Latina sem uma voz permanente.

Guterres afirmou que "o privilégio de sentar-se à mesa carrega consigo o dever - acima de tudo - de honrar a fé dessas pessoas", afirmou. "Sem um Conselho de Segurança adequado, o mundo corre grave perigo."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ONU/GUTERRES/REFORMA/CONSELHO DE SEGURANÇA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

FEMME FATALE

Governos da Rússia e da China usam mulheres sedutoras para espionar segredos de inteligência nos EUA

Segundo especialistas, esse movimento pode ser chamado de "Guerra Sexual" entre os países

24.10.25 15h06

Zelenski se reunirá com líderes europeus para negociações sobre ajuda militar à Ucrânia

24.10.25 10h48

Lula segue para Kuala Lumpur, na Malásia

24.10.25 7h53

Lula diz que não haverá assunto vetado em reunião com Trump

24.10.25 7h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

homicídio doloso

Menina de 2 anos morre após ser esquecida no carro; pai estava jogando e vendo pornografia

Criança foi encontrada sem vida dentro de veículo a 42°C; homem teria se distraído com videogame e bebida alcoólica

17.10.25 17h29

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda