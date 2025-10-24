Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

Estadão Conteúdo
fonte

Algumas partes dos corpos das duas vítimas foram encontradas em um freezer no apartamento dos falecidos. (Imagem: Reprodução/ Redes sociais)

Um tor pornô colombiano acusado de matar dois homens, esquartejá-los e tentar espalhar seus restos mortais de uma ponte em Bristol, no oeste da Inglaterra, foi condenado nesta sexta-feira, 24, em Londres, à prisão perpétua, com um período mínimo de cumprimento da pena de 42 anos.

Ao proferir a sentença, o juiz do Tribunal da Coroa de Woolwich, no sudeste de Londres, advertiu o acusado, Yostin Andrés Mosquera, de 35 anos, que ele poderia passar o resto de sua vida preso. "Insisto que os 42 anos são o mínimo (de cumprimento da pena). Pode ser que nunca seja libertado", declarou o juiz Joel Bennathan.

Mosquera recebeu duas penas de prisão perpétua e uma condenação a 16 meses de detenção por posse de pornografia infantil. O colombiano havia sido declarado culpado em julho pelo duplo assassinato de Paul Longworth, um inglês de 71 anos, e Albert Alfonso, de 62, de origem francesa e naturalizado britânico. O casal, que vivia em união estável, residia em Londres.

VEJA MAIS

image Ex-ator pornô gay vira pastor e revela assédio dentro da igreja: 'Pastores já deram em cima de mim'
Moisés Cavalcante, ex-estrela de filmes adultos, relatou ter sido alvo de propostas indecentes de líderes religiosos e ainda sofre preconceito pelo passado

image Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem
Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

image Andressa Urach tem DIU 'arrancado' por ator bem dotado durante gravação de conteúdo
Maximo Garcia foi o responsável por "retirar" o DIU da influenciadora pornô

"Foi uma tragédia para eles que você, Yostin Mosquera, tenha entrado em suas vidas", afirmou o juiz, acrescentando que estava "certo" de que o acusado tinha a intenção de vender o apartamento deles após matá-los.

O caso, que ganhou as manchetes da imprensa britânica, ocorreu em julho de 2024, quando a polícia descobriu duas malas com restos humanos na famosa ponte Clifton, em Bristol. A polícia havia sido alertada por pedestres que acharam suspeito o comportamento de Mosquera, que foi preso posteriormente.

Durante o julgamento em abril, o colombiano reconheceu apenas o homicídio culposo de Albert Alfonso, com quem mantinha relações sexuais, segundo a investigação. Na ocasião, Mosquera acusou Alfonso de causar a morte de Longworth.

Ambas as vítimas haviam viajado com o acusado para a Colômbia. Uma foto divulgada pela imprensa mostrava os três sorrindo em um barco no país sul-americano.

Durante o julgamento, a promotoria, que descreveu o colombiano como um "ator pornô", explicou que ele não podia negar os fatos, pois havia filmado seu ato.

Uma análise do computador de Mosquera revelou que, antes do assassinato, ele havia pesquisado o valor da residência do casal em Londres. Também teria tentado acessar as economias de Alfonso para fazer transferências para sua própria conta na Colômbia.

Algumas partes dos corpos das duas vítimas foram encontradas em um freezer no apartamento dos falecidos.

Segundo a acusação, Mosquera teria matado os dois homens em 8 de julho de 2024 no apartamento das vítimas em Londres e depois "teria tentado roubá-los".

Paul Longworth foi golpeado na cabeça com um martelo, e Albert Alfonso foi "esfaqueado várias vezes" no torso, rosto e pescoço.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

reino unido/condenação/colombiano/esquartejamento/casal
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Zelenski se reunirá com líderes europeus para negociações sobre ajuda militar à Ucrânia

24.10.25 10h48

Lula segue para Kuala Lumpur, na Malásia

24.10.25 7h53

Lula diz que não haverá assunto vetado em reunião com Trump

24.10.25 7h38

Chefe de Estado não está aí para matar pessoas, diz Lula sobre ataques de Trump ao tráfico

24.10.25 7h22

MAIS LIDAS EM MUNDO

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

homicídio doloso

Menina de 2 anos morre após ser esquecida no carro; pai estava jogando e vendo pornografia

Criança foi encontrada sem vida dentro de veículo a 42°C; homem teria se distraído com videogame e bebida alcoólica

17.10.25 17h29

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda