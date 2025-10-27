Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas de Gmail e outros provedores

Usuários do Gmail e de outros serviços de e-mail foram alertados sobre um gigantesco vazamento de dados que expôs mais de 183 milhões de endereços e senhas. O especialista australiano em cibersegurança Troy Hunt, criador do site Have I Been Pwned, anunciou nesta segunda-feira (27) que 3,5 terabytes de informações foram comprometidos, configurando um dos maiores incidentes de segurança digital já registrados.

De acordo com Hunt, o banco de dados inclui credenciais de diversas plataformas, como Gmail, Yahoo, Outlook e outros provedores amplamente utilizados. Ele recomenda que os usuários verifiquem se suas contas foram afetadas acessando o site Have I Been Pwned, ferramenta que permite consultar se um e-mail foi envolvido em vazamentos nos últimos dez anos.