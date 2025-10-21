Mulher tenta matar barata e acaba causando incêndio em condomínio de luxo; uma pessoa morreu

A tentativa de matar uma barata em um apartamento acabou tendo um desfecho trágico para uma jovem de 20 anos que acabou causando um incêndio em um condomínio de luxo, que fica localizado em Osan, na Coreia do Sul. Na ocasião, o inseto invadiu o ambiente e a mulher teria tentado expulsá-la com um lança-chamas e um isqueiro, o que foi o responsável por provocar as chamas no local.

Assim que o incêndio iniciou no prédio, o fogo rapidamente se alastrou pelos outros andares e acabou atingindo o apartamento de uma vizinha, de 30 anos, que decidiu pular do quinto andar e morreu na hora. Antes de pular, a mulher e o marido dela conseguiram salvar um bebê de dois meses, entregando o pequeno pela janela para um vizinho no prédio ao lado, ele chegou até eles sem ferimentos.

Segundo informações fornecidas pelas autoridades, a fumaça bloqueou as escadas do condomínio, por isso o casal decidiu realizar a tentativa de fugir por meio da janela. Além do bebê e do marido que conseguiram escapar do incêndio, outras oito pessoas que estavam presentes no local foram salvas, mas depois precisaram ser hospitalizadas porque inalaram bastante fumaça em meio às chamas.

Homicídio Culposo

A Polícia da Coreia do Sul pediu a prisão da jovem que provocou o incêndio fatal no condomínio pelos crimes de negligência e homicídio culposo, por conta da morte da vizinha. A jovem admitiu que já havia utilizado a mesma técnica para matar baratas em outras ocasiões no mesmo prédio que abriga lojas no térreo e mais 32 residências acima do apartamento onde as chamas iniciaram depois do incidente.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)