Incêndio atinge apartamento em prédio de Belém na madrugada deste domingo (02)

Um incêndio atingiu um apartamento em um prédio residencial no bairro de São Brás, em Belém, na madrugada deste domingo (02). Segundo moradores, o fogo teria começado por volta das 4h, em um imóvel que estava vazio no momento do incidente.

De acordo com Messias Azevedo, morador do prédio, os primeiros sinais do incêndio foram um cheiro forte de queimado, que alertou os vizinhos. "Alguns vizinhos sentiram o cheiro e desceram para avisar os demais moradores. Ouvimos eles gritando, pedindo para todos descerem", relatou o morador sobre como ficaram sabendo do incidente.

A movimentação foi rápida, e os próprios moradores ajudaram a retirar vizinhos do edifício. "Aqui tem muitos idosos, então todos se ajudaram, e o pessoal desceu bem rápido", acrescentou Messias. O fogo foi controlado por volta das 7h.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar confirmou o caso e informou que o incêndio atingiu apenas um cômodo do apartamento. "Ninguém ficou ferido", declarou a corporação. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

A reportagem do Grupo Liberal segue acompanhando o caso