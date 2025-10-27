Camarões: protestos contra resultado das eleições presidenciais deixa mortos, feridos e presos

Ao menos quatro pessoas morreram, várias ficaram feridas e outras 105 foram presas, neste domingo, 26, durante protestos para contestar os resultados das eleições presidenciais em Camarões.

A oposição, representada pelo candidato Issa Tchiroma Bakary, afirma ter derrotado o presidente Paul Biya, de 92 anos, nas eleições de 12 de outubro.

O Tribunal Superior Eleitoral do país deve anunciar os resultados oficiais nesta segunda-feira, 27, mas a oposição e seus apoiadores acusam as autoridades de tentar fraudar a votação.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os manifestantes em confronto com as forças de segurança, que dispararam gás lacrimogêneo contra o grupo.

Quatro manifestantes foram mortos e vários integrantes das forças de segurança ficaram feridos em Duala, a maior cidade do país, depois que algumas pessoas atacaram forças de segurança e delegacias de polícia.

Já o partido de oposição Movimento Africano para a Nova Independência e Democracia e a mídia local dizem que a morte de pelo menos dois manifestantes é anterior à depredação: eles foram mortos a tiros enquanto as forças de segurança tentavam dispersar os protestos.

A tensão no país cresce desde antes das eleições. A decisão de Biya, o chefe de Estado mais velho do mundo e que esteve no poder por quase metade de sua vida, de buscar a reeleição irritou a juventude do país e a oposição.

A oposição acusa o atual presidente de ter contribuído para a desqualificação de seu rival mais forte e de usar a "máquina estatal" para manipular a eleição a seu favor. (Com agências internacionais)